12 courts métrages d’ici à découvrir sur ICI Tou.Tv

Douze petits morceaux de cinéma à vous mettre sous la dent. Douze joyaux. Douze films qui vous sont offerts jusqu’au 31 mars prochain. Et puisque l’information n’est jamais aussi pertinente que quand elle vient de la source, nous avons demandé à Sarianne Cormier, la programmatrice des courts métrages des Rendez-Vous Québec Cinéma, de commenter pour nous chacun de ces films.





Tandem, d’Étienne Galloy et Christophe Levac

Voilà un bien tendre film, sincère et doux, réalisé par deux jeunes créateurs hautement prometteurs. Un petit bonbon délicieux, délicieux!

Des hommes à la mer, d’Alexandre Rufin

Ce documentaire élégant nous plonge dans les abymes du deuil en nous couvrant de beauté. Un hommage touchant aux hommes qui bravent la mer jour après jour. Un véritable bijou.

Nyctophobie, de Jean-François Boisvenue

En parlant de sa propre vulnérabilité psychologique, l’artiste multidisciplinaire Jean-François Boisvenue nous offre ici un film sensible et indispensable. En unissant ses deux plus grandes forces, le verbe théâtral et la vidéo expérimentale, il réalise son œuvre la plus personnelle, autant dans la forme que dans le contenu.

La somme des inconnues, d’Ian Lagarde

Ian Lagarde est un grand poète de l’étrange, avec ce petit film (qui était sa carte blanche au Festival du Nouveau Cinéma) il explore le thème de la fécondité en mettant en mouvement des êtres de l’au-delà. Un objet muséal, théâtral et dansant. Un coup de cœur absolu.

Fuck you Éric, de Geneviève Dulude-DeCelles

J’adore Geneviève Dulude-DeCelles, car elle possède le don de la vérité et de la justesse. Dans ce petit objet (sa carte blanche au FNC), elle explore le thème de la féminité avec ludisme et humour. Je l’aime encore plus pour ça!

Corps contrarié, de Delphine Le Courtois

Geneviève Boivin Roussy est une de mes actrices préférées, et dans ce film, elle me le confirme encore une fois. C’est avec une très grande justesse qu’elle incarne ici une femme à la croisée des chemins. Cette fille est une reine.

L'audition, de Dany Chiasson

C’est avec une grande délicatesse que la réalisatrice franco-canadienne Dany Chiasson met en scène une jeune fille qui souhaite sortir son père de sa dépendance à alcool. En abordant ce sujet avec tendresse, elle nous touche directement au cœur.

Le chapon, de Gabriel Vilandré

Un film du temps des Fêtes pas comme les autres. Une véritable boîte à surprises qui oscille entre la comédie et le gore. Joyeux Noël la gang!

Sur la ligne de crête, de Chantale Boulianne

Élégant voyage au cœur de l’hiver. Cette ascension méditative nous laisse un sentiment de béatitude. Un ravissement pour l’âme.

Souterrains, de Naomie Décarie-Daigneault

Obom est ma bédéiste préférée. J’ai sauté de joie quand j’ai vu ce film. C’est si chouette de la voir de l’autre côté du miroir. Un film à la hauteur de son sujet.

Trois pages, de Roger Gariépy et André Paradis

Une élégante réflexion sur le deuil porté avec délicatesse et sobriété par Martin Drainville (éblouissant dans ce rôle contre-emploi). Une ode à la vie qui nous pousse à savourer chaque minute de notre existence.

Les années lumière, de Sarianne Cormier

Merci ICI Tou.tv et mes collègues d’avoir sélectionné mon film. Je suis très touchée! Comme je ne peux pas en parler en tant que programmatrice, je laisse la place à mon collègue Frédérick Pelletier.

Un amant gravement malade se voit forcé de rentrer chez lui, loin, très loin de sa bien-aimée. Sarianne Cormier illumine la nuit avec ce film unique : une romance interstellaire aux accents nostalgiques et surréalistes. Aussi brillante derrière que devant la caméra, la cinéaste et comédienne se met elle-même en scène. Ce court métrage vous remplira le cœur de lumière. Beau comme un poème de Prévert.