Le grand quiz cinéma, c’est parti!

Deux concurrents, des cadeaux inoubliables et des questions thématiques sur le cinéma : voilà l’alléchant menu de nos nouvelles capsules Le grand quiz cinéma.

Qui l’emportera de Julien Lacroix ou d’Adib Alkhalidey? Pierre-Luc Brillant a-t-il l’avantage de l’expérience face à Karelle Tremblay? Qui connaît le mieux le cinéma des jeunes entre Étienne Galloy et Romane Denis? Le spécialiste de la musique au cinéma, est-ce Emmanuel Schwartz ou Martin Dubreuil? Et entre Charlotte Aubin et Jean-Carl Boucher, qui sera le plus rapide?







Et pour vous mettre en appétit, en voici la bande-annonce