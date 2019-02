L’exception Les bêtes du sud sauvage

En 2012, un film nous faisait tomber en bas de nos chaises. Une surprise, sortie du champ gauche du cinéma indépendant américain, comme il en arrive peu dans une vie de cinéphile. Une aventure initiatique, nourrie à l’énergie, à la joie, au courage et à l’inventivité. Une révélation, une vraie qui, le temps qu’il dure, nous fait croire à la magie et aux miracles.

Pourquoi se laisser aller au merveilleux voyage que nous propose Les bêtes du sud sauvage? Voici au moins 10 bonnes raisons.

Parce qu’il n’y a rien de plus émouvant que de voir éclore un nouveau talent et un nouveau regard, tendre, bon et intelligent, en l’occurrence celui du jeune cinéaste Benh Zeitlin, 30 ans au moment de présenter ce premier film, récompensé logiquement de la Caméra d’or au Festival de Cannes.

Parce que son film fougueux plonge dans un mythe complètement inventé : celui que crée un groupe de marginaux vivant dans le bayou louisianais en attendant une tornade qui ne manquera pas d’arriver.





Parce que ce film nous aura permis de nous perdre dans le regard noir et frondeur de Quvenzhané Wallis, 6 ans au moment du film (et plus jeune nommée à l’Oscar de la meilleure actrice), et qu’on ne se lassera pas d’y songer.

Parce qu’un père a le droit d’élever sa petite fille comme une guerrière, et un cinéaste, celui de filmer à hauteur d’enfants en osant une voix hors champ candide mais jamais dupe.





Parce qu’un auroch qui s’agenouille devant une petite fille téméraire est peut-être l’une des plus belles images de cinéma qu’il nous ait été donné de voir.

Parce que la splendide photographie de Ben Richardson (un autre nom à retenir) marie à la perfection l’âpreté et la chaleur et qu’on s’y love comme dans un édredon chaud un soir de tempête.





Parce que la caméra à l’épaule vive et alerte transmet à merveille un sentiment d’urgence et de fébrilité haletant en échappant à tous les clichés.

Parce que le récit évoque, sans plier l’échine, aussi bien les grands romans américains de Mark Twain que la philosophie rousseauiste ou le cinéma de Terrence Malick.





Parce que la nature n’y est pas un ennemi, mais un animal indomptable, et que la conscience écologiste de ce film n’a rien de chiqué.

Parce qu’il nous aura confortés dans l’idée qu’il était encore possible de choisir la liberté la plus totale plutôt que le confort et les possessions et qu’il ose répondre « la bonté, la solidarité et l’entraide », sans sentimentalisme frelaté, à la question : « Que reste-t-il aux hommes quand il ne reste plus rien ? »







