Les 4 soldats en quelques pages

Quelque part au Québec, quelque part dans le temps, une guerre civile fait rage entre l’armée et les riches et des milices de démunis. L’une d’elles deviendra une sorte de famille de fortune pour Dominique, une orpheline, Mateo, un leader naturel, Big Max, un gros nounours, et Kevin, un jeune homme doux et réservé. Ce sont les quatre soldats.





Les 4 soldats, de Robert Morin Photo : Laurent Guerin



En 2013, Robert Morin adaptait un roman d’Hubert Mingarelli et dévoilait une sensibilité qu’on lui connaissait encore peu, pétrie de mélancolie (entre autres dans la très belle musique de Patrick Watson et l’absence – inhabituelle chez Morin – d’ironie et de férocité), mais aussi d’espoir. Car ce que remet en question le film Les 4 soldats, ce ne sont pas que l’apocalypse et la fin d’un monde, c’est aussi ce qui reste aux hommes une fois que tout est détruit, comme la solidarité, l’entraide et le compagnonnage.

Pour souligner la diffusion des 4 soldats sur ICI Télé, Robert Morin s’est prêté à sa façon à l’exercice de choisir et de commenter l’extrait préféré de son scénario.







« J’ai choisi l’arrivée de l’étang, le cinquième ami des quatre soldats, qui leur fera oublier justement qu’ils sont soldats, et qui souligne le moment où le film devient un conte. »







