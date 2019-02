1987 en 10 répliques

Après 1981, et avant 1991, Ricardo Trogi poursuivait, dans 1987 (sorti en 2014), son travail d’explorateur de sa propre psyché en mettant en scène les agissements plus ou moins réfléchis du jeune homme de 17 ans qu’il a été. On revient avec lui sur ces années où l’on se cherche autant que l’on cherche l’amour, en 10 répliques marquantes.





1987, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville



« Encore? Lâche-toi le moineau et viens souper. »



« - En plus, je vois que tu as juste 9 piasses dans ton compte

- C’était pas 11?

- Non, y’a les frais de service qui sont passés. »



« N’importe quel gars de 17 ans aurait sauté de joie si son père lui avait offert un char. Mais mettez-vous à ma place. De tous les chars sur la planète terre, la Lada était de loin le plus mauvais choix qu’un être humain pouvait faire. Je veux dire, tout le monde savait ça. Même les Russes. »





1987, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville



« Là, j’ai fait un calcul. Vous allez trouver ça brillant. Me suis dit que peut-être la loi permettrait pas au policier de fouiller dans mon char si j’étais pas là, pis s’il avait pas les clés. Pis surtout, je me suis dit que la police de Sainte-Foy avait sûrement d’autres choses plus importantes à faire que de courir après un gars comme moi… »



« - T’as passé la soirée avec, t’as pas été capable de lui dire que ce serait moi son meilleur choix?

- Engueule-moi pas. En plus, l’autre comme tu dis, là, elle m’en a parlé pas mal, pis honnêtement, il est pas si pire que ça. Il va au cégep, il étudie en sciences pures, il va devenir médecin. Pis toi, tu voles des radios de char et tu traînes sur la Grande Allée. »





1987, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville



« Pis c’est sûr que si les Italiens étaient reconnus pour être des criminels, c’était peut-être quand même pas du au hasard. Je repensais à tous les films que j’avais vu, pis veut veut pas, Le parrain, c’était pas l’histoire d’un immigré vietnamien! »



« J’aimerais ben ça vous dire qu’après un été de même, j’ai compris ben des affaires pis que je suis devenu un homme, pis toutes sortes de trucs du genre. Mais ça a pris un peu plus de temps que ça. »









1987, sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 15 février, à 23 h 06.

La bande-annonce (source : YouTube)