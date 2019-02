Le trésor d’ICI Tou.tv : Gare du Nord, de Claire Simon

Elle a signé plus de documentaires que de fictions. Et même dans ces dernières, le réel s’est toujours invité pour brouiller les pistes comme pour rappeler que les films, ce n’est jamais seulement du cinéma. Bienvenue dans l’univers naturaliste et sensible de Claire Simon.

Étrange cinéaste, inclassable, déroutante, mais attentive au réel comme peu le sont (de Récréations au Concours, en passant par l’extraordinaire Les bureaux de Dieux, où elle invitait de vraies actrices dans un bureau de planification familiale parfaitement réel), Claire Simon a encore raffiné cette méthode de floutage des contours entre le documentaire et la fiction en 2013 dans Gare du Nord.





Gare du nord, de Claire Simon Photo : K-Films Amérique



Au départ, il y a donc une histoire, inventée. Celle d’un étudiant en sociologie qui fait des enquêtes à la Gare du Nord, à Paris, pour gagner un peu de sous et qui va croiser plusieurs personnages : un père qui cherche sa fille disparue, une agente immobilière débordée et Mathilde, une femme plus âgée que lui et un peu perdue, dont il va tomber amoureux.

Mais avant même ce départ de fiction, il y a du vrai. Car Gare du Nord, Claire Simon l’a construit après qu’elle eut elle-même passé six mois en immersion dans ce lieu de transit pour recueillir les histoires des commerçants, des passants ou des voyageurs. Et ce sont ces histoires, tantôt cocasses, tantôt émouvantes, qu’elle a réécrites pour les offrir à ses comédiens (Reda Kateb, Nicole Garcia, Monia Chokri et François Damiens) qu’elle a néanmoins filmés comme s’ils étaient les protagonistes d’un documentaire.

Oui, c’est vrai, la démarcation entre le vrai et la fabrication est ici parfois un peu trop visible, et oui encore, les récits fictionnels peuvent parfois apparaître un brin répétitifs. Mais dans Gare du Nord, deux choses l’emportent tout de même : l’atmosphère de cette gare, grouillante, sans cesse en mouvement, captée avec une fébrilité qui lui va à merveille, et surtout les acteurs, Reda Kateb en particulier, qui réussit le tour de force de se fondre dans ce décor particulier avec une spontanéité et un naturel épatants. Une gare, un acteur, il en faut parfois peu pour passer un bon moment au cinéma. Qu’il soit vrai ou non!



Découvrez Gare du Nord sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).