5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Le bon dinosaure

Arno est un dinosaure qui craint tout et son ombre. Spot, quant à lui, est un petit homme entraîné à voler ce dont il a besoin dans les champs et les récoltes. Entre les deux se crée une amitié étrange, où chacun apprendra à l’autre à dépasser ses craintes et ses préjugés. Le bon dinosaure est le 134e film à avoir émergé du giron des studios Disney, ce qui n’est pas le moindre des choses à savoir. En voici cinq autres.





Un univers parallèle

« Et si… » : la plupart des histoires commencent comme ça, mais celle du Bon dinosaure pousse le concept encore plus loin, puisqu’il nous invite dans un monde datant d’il y a plusieurs millions d’années, à peine frôlé par un astéroïde (et non détruit) et dans lequel les dinosaures auraient donc pu évoluer, devenir intelligents et maîtriser l’agriculture. Dans ce monde, le petit Arlo, perclus de phobies, cherche à impressionner ses parents, mais les déçoit lorsqu’on lui demande de tuer un voleur de maïs, un jeune enfant humain qui se déplace à quatre pattes.





Un film très long à mettre en chantier

Sont-ce les dinosaures? L’animation? Le propos? Reste que Le bon dinosaure existe dans les cartons du studio Pixar depuis 2009! Retards dans la livraison du scénario final, licenciements, calendriers incompatibles entre différents artisans, sortie repoussée… L’aventure a été longue et pour le moins pénible, comme l’évolution des espèces, en somme!





Un goût d’enfance

Lorsque le réalisateur Bob Peterson a imaginé le récit du Bon dinosaure (il a finalement été remplacé en cours de route par Peter Sohn, dont c’était la première réalisation), et surtout ce à quoi il allait ressembler, c’est vers son enfance qu’il s’est tourné : en particulier, il s’est inspiré des dinosaures en animation électronique qui l’avaient tant impressionné lors d’une foire internationale à New York en 1964 pour créer Arlo et les siens.





Des T-Rex anticlichés

Habituellement, les tyrannosaures n’ont pas bonne presse au cinéma. Sanguinaires et dévastateurs, ils sont en général davantage à ranger du côté des monstres, sauf dans Le bon dinosaure, qui les traite plutôt comme des bêtes sévères, mais justes. C’est normal, puisqu’ils ont été modelés par les créateurs sur quelques personnages classiques du western, en particulier ceux de Clint Eastwood!





Un record aquatique, mais pas que

On se distingue comme on peut. Le bon dinosaure a en tout cas battu un record que peu de films cherchent à battre : celui du nombre de plans où l’on peut voir de l’eau! Mais au-delà de cette particularité, le film est aussi le premier à avoir des nuages volumétriques, c’est-à-dire apparaissant en trois dimensions (et non plus peints en amont).





