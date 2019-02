Le trésor d’ICI Tou.tv : Winnie, de Pascale Lamche

Débutant en 1964 alors que Nelson Mandela et sept autres accusés sont condamnés à perpétuité pour sabotage, la chronologie de Winnie est linéaire. Le sujet est révélé dans le titre même. Les documents d’archives sont nombreux, et les entrevues de différents personnages, dont Winnie elle-même et ses filles, en mode gros plan statique, le sont tout autant.

Winnie appartiendrait-il donc à la longue (et un brin pénible) tradition des documentaires biographiques qui se contentent d’illustrer bêtement la fiche Wikipédia de leur sujet? La forme pouvait le faire craindre au premier coup d’oeil. Et pourtant… Winnie, réalisé par la Française Pascale Lamche et gagnant d’un prix pour la meilleure réalisation au festival de Sundance, est bien davantage que cela.

Démolissant le cliché voulant que derrière tout grand homme se trouve une femme (Winnie Mandela est loin d’avoir été derrière – elle a plutôt été devant durant les 27 ans d’emprisonnement de son mari), mais faisant également bien comprendre comment ce même cliché est renvoyé dans la gorge des « femmes de » qui osent prendre trop de place, le documentaire peint un portrait saisissant, complexe et contradictoire d’une femme qui ne l’était pas moins.





Winnie, de Pascale Lamche



Oui, la forme a ses limites. Mais c’est dans la narration, dans le point de vue que le film arrive à adopter que Winnie se démarque, en montrant que l’essentiel, même dans un documentaire, n’est pas d’illustrer une vie, mais de transformer en personnage celui ou celle dont on désire détailler le destin. Winnie Mandela est justement un personnage dans ce film qui la présente autant en victime qu’en bourreau. D’abord, parce que le récit la considère principalement comme un emblème. Celui des Sud-Africains, humiliés et privés de dignité par l’apartheid. Celui aussi des femmes qui se battent, se lèvent, refusent d’être les oubliées de l’Histoire. Celui enfin de tous ces êtres qui, à force de parler trop fort et de refuser de renier leurs convictions, deviennent les cibles d’un système qui ne recule devant rien (rumeurs, condamnations, manipulations…) pour les discréditer.

En plus d’être un emblème, Winnie Mandela est aussi dans ce film une héroïne, au sens où les récits classiques l’entendent. Un être pétri de sentiments et de passions, au courage et à la détermination exemplaires, mais dont la trajectoire mouvementée ne peut que s’achever dans le drame, le bruit et la fureur. Car les héros, surtout dans la vraie vie, ne sont pas toujours ceux qui gagnent à la fin.

Au-delà du rôle symbolique de Winnie Mandela que ce documentaire expose, c’est aussi la femme qu’on nous laisse entrapercevoir. Celle qui a aimé, a souffert, a été trahie, qui a rendu coup pour coup sans laisser voir que derrière son masque de femme forte battait aussi un cœur dans lequel se mêlait tant ses aspirations personnelles que celles qu’elle avait pour son pays.

Une femme entière, multidimensionnelle, ni blanche ni noire, mais dont le destin mouvementé a été intimement lié à celui de son pays : voilà ce que Winnie donne à voir. Mais on y découvre aussi une femme insaisissable, qui n’a cessé d’échapper aux préconceptions et aux attentes que l’on pouvait avoir, qui n’a pas été la pècheresse que les médias ont bien voulu dépeindre (envers son saint homme d’ex-mari, puisque contrairement à l’apartheid, le patriarcat a encore quelques beaux jours devant lui). Une femme libre, ce qui est peut-être au fond la plus belle chose que ce film pouvait montrer.







