Naissance d’une nation : réécrire l’histoire au cinéma

En 2016, un film pour le moins inattendu, Naissance d’une nation, de Nate Parker, a gagné les prix du jury et du public au Festival du film de Sundance, puis déclenché une guerre d’enchères folles entre les studios pour savoir qui aurait le privilège de le distribuer. Mais peu de temps après, sa carrière a explosé en plein vol après qu’une sombre histoire soit venue entacher la réputation du réalisateur.

Néanmoins, si l’on s’en tient au film, comment expliquer qu’un tel ovni, débarqué de nulle part, ait ainsi fait parler de lui?

Naissance d'une Nation, de Nate Parker Photo : 20th Century Fox

Un des premiers films à répondre directement à la polémique du #OscarSoWhite

En 2015, le monde du cinéma est aussi blanc qu’uniforme – du moins en apparence. C’est particulièrement le cas aux Oscar, où l’absence de représentativité des artistes afro-américains fait tache. Et dans la foulée de ces protestations légitimes (dont les échos se font encore sentir aujourd’hui), un jeune réalisateur, également acteur, chapeaute le destin d’un premier film, Naissance d’une nation, qui ne se contente pas d’enregistrer la polémique, mais l’affronte directement en forçant – par sa complexité et ses ambiguïtés – la réflexion et l’intérêt.





Naissance d'une Nation, de Nate Parker Photo : 20th Century Fox

Un brûlot politique

Qu’on le veuille ou non, l’esclavage, période tragique de l’histoire des États-Unis, est constitutif de l’identité de ce pays. On en sent encore les ravages aujourd’hui. Mais au cinéma, très rares sont ceux qui ont su saisir la brutalité de ce terrifiant processus. Et Nate Parker n’a pas hésité en illustrant à sa façon l’histoire tout à fait vraie de Nat Turner. Interprétant lui-même cet homme né en 1809 dans une plantation de la Virginie, évangélisé et éduqué par la femme de son maître – mais ayant rejoint les autres esclaves après la mort de celui-ci –, il transforme son film en véritable pamphlet philosophique et politique, rageur et parfois insoutenable (comme lors de la scène de pendaison sur Strange Fruit, de Nina Simone, qui semble nous interpeller directement pour nous demander « qu’est-ce qui a vraiment changé aujourd’hui? »). Car Nat Turner n’aura pas, dans l’histoire de l’esclavage, un rôle facile : éduqué, il est en effet utilisé par son nouveau maître comme un prédicateur, envoyé sur différentes plantations pour enjoindre les Noirs à obéir…





Naissance d'une Nation, de Nate Parker Photo : jahi chikwendiu/Jahi Chikwendiu

Une claque sur le museau de l’histoire du cinéma

Évidemment, le fait d’avoir nommé son film Naissance d’une nation rappelle d’abord que cette naissance s’est faite dans la douleur, la cruauté et la déshumanisation. Mais il n’est en outre pas anodin, car ce titre avait déjà coiffé une œuvre dans l’histoire du cinéma. Une œuvre terrible, honteuse, aux accents racistes plus que déplorables. Une œuvre réalisée en 1915 par D.W. Griffith, dans laquelle le cinéaste perfectionnait des techniques de montage et des outils de style qui ont fait entrer le cinéma américain dans l’ère des superproductions (le film inspirera notamment Autant en emporte le vent). Mais une œuvre qui faisait aussi des membres du Ku Klux Klan de véritables héros dont l’exemple était à suivre… Autres temps, autres mœurs?





Naissance d’une nation, dimanche 3 février à 0 h 25 sur ICI Télé. La bande-annonce (source : YouTube)