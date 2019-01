Plein écran, épisode 18 : C’est quoi, le cinéma d’auteur?

La première présente en salle et au Festival de Berlin son premier long métrage, Une colonie (après avoir remporté le prix du meilleur court métrage au festival de Sundance avec son court métrage La coupe). La seconde est nommée pour l’Oscar du meilleur court métrage de fiction, avec son doux Marguerite. Geneviève Dulude-De Celles et Marianne Farley sont les invitées du 18e épisode de Plein écran, consacré au cinéma d’auteur.

« À la base, aller voir un film en salle, c'est une sortie. Sur 8,3 millions de Québécois, la majorité ne mange pas à la Maison Boulud ou au Toqué! Ils mangent du fast-food ou du St-Hubert. Si on veut les attirer comme les restaurateurs le font, il faut que ce soit avec des films "St-Hubert". Est-ce que ces films-là ont moins de valeur artistique ou culturelle? Je ne pense pas. Ce ne sont peut-être pas ceux qui vont nous faire gagner des prix à Berlin ou à Cannes, mais je ne pense pas nécessairement que ce sont des mauvais films parce que les Québécois les aiment. » – Vincent Guzzo, en entrevue avec Marc Cassivi dans La Presse



Dans cette citation de M. Guzzo, il y a tout. Le malaise du Québec par rapport à son cinéma en salle, et surtout, peut-être, cette distinction absurde et presque intangible entre cinéma d’auteur et cinéma populaire. Mais de quoi parle-t-on, au juste, lorsqu’on évoque le cinéma d’auteur? Est-ce un genre? À quoi le reconnaît-on? Est-il condamné à être opposé au cinéma populaire? Autant de questions abordées en excellente compagnie : celles de Geneviève Dulude-De Celles (Une colonie, en salle le 1er février) et de Marianne Farley (Marguerite, à découvrir sur ICI Tou.Tv)





Et comme toujours, voici les recommandations de l’animatrice et de ses invitées. Ce mois-ci : le film d’auteur le plus inoubliable.

Geneviève Dulude-De Celles : Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, de Peter Greenaway (1989). Un extrait (source : YouTube)



Marianne Farley : Punch-Drunk Love, de Paul Thomas Anderson (2002). La bande-annonce (source : YouTube)



Helen Faradji : La porte du paradis, de Michael Cimino (1980). La bande-annonce (source : YouTube)







