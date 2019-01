Le trésor d’ICI Tou.tv : L’horloger de Saint-Paul, de Bertrand Tavernier

Est-ce parce que c’était son tout premier long-métrage en 1974 (récompensé d’un prix Louis Delluc et au Festival de Berlin) ? Ou bien parce que L’horloger de Saint-Paul nous offre un face-à-face entre les regrettés Philippe Noiret et Jean Rochefort? Ou encore, parce qu’il est un film comme on n’en fait plus, simple et direct, honnête et droit? Sûrement un peu de tout cela. Mais une chose est sûre : revoir L’horloger de Saint-Paul, de Bertrand Tavernier, aujourd’hui est une expérience diablement émouvante.

Au départ, il y a une ville, Lyon, où Tavernier, enfant du pays, a décidé de transposer l’intrigue de L’horloger d’Everton, de Georges Simenon, et où il a pu tourner tout son film. Dans cette ville, un homme, un horloger plus précisément, sans avertissement, doit faire face à l’impensable : il apprend que son fils, avec qui les rapports se sont distendus depuis longtemps, est en cavale, poursuivi par la police pour avoir assassiné le gardien d’une usine avec sa petite amie.





L'horloger de St-Paul, de Claude Chabrol Photo : Studio Canal



Chez tant d’autres, le cadre aurait enjoint le drame, le suspense, les cris, les larmes. Chez Tavernier, il n’en est rien. Car L’horloger de Saint-Paul est, malgré un contexte politique bien planté (c’est la France des années 70, entre gouvernement plus conservateur et jeunesse avide d’autres horizons), d’abord et avant tout un film d’amour. Un amour raté, malhabile, maladroit, mais un amour fort, intègre et beau. Le genre d’amour qu’un père peut avoir pour son fils, quoi qu’il arrive, malgré les secrets et l’éloignement, parce que, comme il le dit lui-même : « Personne ne m’a jamais regardé comme ce petit garçon. »

Qu’importe alors la police, les crimes, la cavalcade, la culpabilité ou non. Car ce qu’il faut au père et au fils, c’est renouer le lien, retrouver comment s’entendre et se parler, même à travers les mots les plus simples. Et si Tavernier au fil de sa carrière a su se faire maître de l’ironie, cette première offrande (coscénarisée avec Jean Aurenche et Pierre Bost, dont le travail avait été tant décrié par les jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague!) est presque, au contraire, d’une épure et d’une sensibilité hors du commun. Dire le moins pour montrer le plus… Les hommes de L’horloger de Saint-Paul (dédié à Jacques Prévert, il n’y a pas de hasard) sont des hommes simples. Non pas frustes ou mal dégrossis, mais simples. Bons vivants, sans calcul, ni manipulation, ni arrière-pensées : et c’est dans ce qui peut sembler le plus anodin que toute leur humanité se manifeste, nous touchant, sans artifice, droit au cœur. Dans ce contexte, que Philippe Noiret soit l’incarnation parfaite de cet homme simple dans le cinéma de Tavernier n’est pas qu’une bonne idée : c’est une évidence irrésistible.





