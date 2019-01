À l’assaut des Mauvaises herbes

En 2016, le film a créé la surprise. Partout autour de la planète (d’Angoulême à Santa Barbara, en passant par Beijing et Lausanne), on s’est arraché Les mauvaises herbes jusqu’à ce que le film revienne au Québec pour achever son tour du chapeau et gagner les prix Iris du meilleur scénario et du meilleur acteur dans un deuxième rôle masculin pour Luc Picard.





Les mauvaises herbes de Louis Bélanger Photo : Les Films Séville Inc.

Une recette simple et efficace

Et comment le film a-t-il réussi son coup? En organisant – idée simple mais payante – la rencontre entre un comédien de théâtre obligé de fuir Montréal en raison de grosses dettes de jeu et un fermier en rase campagne près de Val-d’Or qui l’obligera à travailler dans la ferme où il cultive… du pot. Dialogues amusants, mis en valeur par le huis clos de la plantation de cannabis, et relations masculines observées avec humour et sensibilité, mais sans sensiblerie (Louis Bélanger confirme, après Gaz Bar Blues, sa singularité pour parler des hommes) : la recette a effectivement l’air simple. Pourtant, il doit y avoir de la magie dans l’air, car ils sont rarissimes ceux qui, comme Bélanger, réussissent à l’appliquer pour en tirer des comédies pour adultes audacieuses et originales.





Les mauvaises herbes de Louis Bélanger Photo : Photo Philippe Bosse

L’un contre l’autre

En réalité, ce que semblent avoir compris l’auteur et son coscénariste, Alexis Martin (qui joue également le comédien fauché), c’est que toute bonne comédie est aussi fondée sur un système d’oppositions. Dans le cas des Mauvaises herbes, elles sont aussi nombreuses qu’amusantes. Homme de théâtre pédant versus gars de la campagne bourru, filles versus gars, art versus pot, jeunesse versus vieillesse… : Les mauvaises herbes joue des contrastes et s’amuse à créer des étincelles à partir d’oppositions de principes. L’idée n’a rien de révolutionnaire, mais elle est efficace, notamment parce que Louis Bélanger a compris que la simplicité avait en général comme meilleurs amis les bons acteurs, en l’occurrence Alexis Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-Martinez et Luc Picard (assez génial en méchant).





Les mauvaises herbes de Louis Bélanger Photo : philippe bosse/Philippe Bosse

De la neige et quelques idiots

Champs de neige à perte de vue, truands à la petite semaine, homme qui s’improvise cultivateur illégal, hasards qui viennent tout bouleverser : bien sûr, Louis Bélanger apporte sa touche (en particulier dans la scène finale, qui remet en question les notions d’héritage et de transmission), mais c’est aussi dans un champ de cinéma particulièrement sympathique que Les mauvaises herbes trouve sa place, en version certes moins aboutie, mais qui n’a à rougir de rien : celui notamment arpenté par le génial Fargo des frères Coen. Ce n’est pas une mince comparaison!

Les mauvaises herbes, sur ICI Télé le vendredi 1er février, à 23 h 06.

La bande-annonce (source : YouTube)