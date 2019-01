Le trésor d’ICI Tou.tv : Glory, d’Edward Zwick

Disons-le d’emblée : à l’exception de quelques récentes tentatives spielbergiennes (comme Lincoln), il ne se fait presque plus de films comme Glory, réalisé par Edward Zwick en 1989. Des films dont le classicisme esthétique ne vire jamais à l’académisme et dont l’ampleur historique réussit à faire coïncider destins individuels et collectifs sans aucune anicroche.

Car oui, Glory est une reconstitution historique ambitieuse, centaines de figurants, scènes de batailles épiques et accompagnement de musique lyrique compris. Mais, en se concentrant sur le quotidien du premier régiment de soldats noirs (de leur entraînement à leur entrée sur le champ de bataille, mené par un tout jeune colonel, Robert Gould Shaw, dont les lettres relatant toute cette histoire sont encore aujourd’hui conservées à la bibliothèque d’Harvard) durant la guerre de Sécession, il parle surtout des différentes forces à l’œuvre dans les États-Unis d’hier… et d’aujourd’hui.





Glory, d'Edward Zwick Photo : TriStar



C’est d’ailleurs en le regardant aujourd’hui que l’on sent, peut-être même plus qu’en 1989, à sa sortie, sa pertinence sociopolitique et sa (terrible) contemporanéité. Un film dont les premiers mots sont « Il nous faut unifier le pays afin que chacun y ait la parole », qui professe la noblesse, le courage et l’honneur comme valeurs communes aux soldats blancs et aux anciens esclaves et dont le récit ne cesse de se questionner sur la notion fondamentale d’égalité (évidente, puisque le sang qui coule durant la guerre a toujours la même couleur, mais qui est constamment bafouée, même par l’armée elle-même qui refuse de payer ces hommes au même tarif que les autres ou de leur fournir des chaussures), résonne en effet de façon particulièrement puissante dans le contexte d’une Amérique déboussolée par les profondes divisions que les politiques d’un Donald Trump ont révélées.

Certes, on ne peut rien enlever à la direction artistique soignée, à la reconstitution élégante, aux profondeurs de champ posées, aux interprétations de haut vol (Matthew Broderick, Denzel Washington – oscarisé pour son rôle de tête forte –, Morgan Freeman…) de ce film. Pourtant, c’est impossible à nier : c’est d’abord sur le fond que ce film frappe. Non parce qu’il exulte un héroïsme ordinaire stimulant, qu’il promeut l’idée d’une résistance à la haine à tout prix, même celui de sa vie, ou qu’il affronte avec courage et franchise les questions de division raciale (car il faudra aussi à ces jeunes soldats gagner le droit d’aller à la guerre et pas seulement être cantonnés à des tâches subalternes dans l’armée). Mais parce qu’il permet de constater tout ce qui, depuis cette guerre terrible, et depuis la sortie du film, a été perdu. Quelque chose comme une innocence et un espoir. C’est peut-être le plus dramatique.





Découvrez Glory sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).