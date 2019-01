Mais d’où vient Zootopia?

Judy Hopps est une petite lapine ingénieuse et pleine de ressources. Elle en aura besoin, car son rêve est de devenir agente de police, en défiant tous les préjugés, même ceux des membres de sa famille, cultivateurs de carottes depuis la nuit des temps. À force d’entraînement et de persévérance, elle y arrivera et sera la première lapine policière à Zootopia, mégalopole animale frappée par une vague d’étranges disparitions de prédateurs. Contre toute attente, Judy fera équipe avec l’ennemi juré des lapins, un renard, pour mener l’enquête.

Plaidoyer contre le racisme et pour un meilleur vivre ensemble, Zootopia est un film aussi charmant que riche, apprenant aux enfants la futilité et les dangers des a priori. Mieux que ça, il est aussi bourré de références capables de ravir les plus petits, comme les plus grands. Nous en avons repéré quelques-unes. À vous de compléter la liste!





Zootopia, de Byron Howard et Rich Moore Photo : Disney

L’arme fatale, 48 heures, Men in Black… bref, tous les « films de potes »

Les réalisateurs de Zootopia, Rich Moore et Byron Howard, l’ont souvent avoué : leur film calque presque à la perfection la structure de ces films policiers où deux êtres que tout oppose doivent unir leurs forces pour résoudre une énigme. Et quoi de mieux pour marquer l’opposition qu’une lapine sérieuse et connaissant la loi et un renard roublard et pro de l’arnaque, qui devront apprendre à dépasser leurs préjugés sur l’autre?





Zootopia, de Byron Howard et Rich Moore Photo : Disney

The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)

C’est la référence la plus marquée du film. Alors que nos deux compères enquêtent, ils croisent le chemin de Mr Big, le caïd de la ville, dont la fille doit se marier. Une taupe, entourée d’ours polaires de protection et qui ressemble en tous points (voix, costume, code d’honneur et musique d’accompagnement) à Marlon Brando dans le classique de Francis Ford Coppola.





Zootopia, de Byron Howard et Rich Moore Photo : Disney

La reine des neiges (Jennifer Lee, Chris Buck, 2013)

Éléphanteaux patinant en costume d’Elsa et d’Anna en arrière-plan, chansons évoquant l’univers de La reine des neiges dans l’iPod de Juddy, chef de police n’hésitant pas à dire à la lapine que « la vie n’est pas une comédie musicale où l’on se sent libérée, délivrée », et plusieurs autres clins d’œil à ce film sorti des studios Disney trois ans auparavant émaillent tout l’univers de Zootopia. Il s’agit d’une tradition dans l’univers Disney, où des détails d’anciens films apparaissent toujours dans les nouveaux (on vous laisse repérer les autres dans Zootopia avec quelques indices : Blanche-Neige, Big Hero 6 ou Aladdin)





Zootopia, de Byron Howard et Rich Moore Photo : Disney

Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008 – 2013)

Destinée aux adultes (ou aux enfants dont les parents devraient peut-être surveiller un peu plus ce qu’ils regardent!), la référence à la série culte où Walter, un professeur de chimie malade se met à fabriquer et à vendre de la drogue avec Jesse, un de ses anciens élèves, est à peine voilée. Vers la fin du film, Juddy et Nick le renard découvrent le pot aux roses, mais surtout le wagon de métro où deux béliers assistent un chimiste préparant un sérum bleu destiné aux prédateurs de la ville. Ces deux béliers s’appellent… Woolter et Jesse!





Zootopia, de Byron Howard et Rich Moore Photo : Disney

Giant (George Stevens, 1956)

Dans une des scènes phares du film réalisé par George Stevens, le personnage joué par Rock Hudson intervient auprès d’un restaurateur qui refuse le service à une famille mexicaine. Dans Zootopia, c’est Juddy qui intervient auprès d’un éléphant, marchand de glace, qui refuse de servir Nick le renard et son « fils » (un complice déguisé en bébé). Dans les deux films, on peut apercevoir la même pancarte indiquant que l’établissement « se réserve le droit de ne pas servir les clients ».

Zootopia, sur ICI Télé, le dimanche 20 janvier à 15 h

La bande-annonce (source: YouTube)