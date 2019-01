3 leçons à apprendre en famille avec Du vent dans mes mollets

En 1981, une petite fille de 9 ans, Rachel, entame son année scolaire dans une nouvelle école. Mais à l’intérieur, elle bouillonne de 1001 questions : que faire de ses parents envahissants, de sa nouvelle maîtresse qui l’a prise en grippe ou de cette petite fille, Valérie, qui visiblement veut être son amie? En 2011, Carine Tardieu entourait des enfants non professionnels de quelques acteurs aguerris (Agnès Jaoui, Isabelle Carré, Denys Podalydès) et adaptait une bande dessinée de Raphaëlle Moussafir pour signer un conte tonique et ultra-joyeux à regarder en famille pour, peut-être, en tirer quelques leçons.





Les enfants aussi ont le droit d’être angoissés

Rachel dort tout habillée, son sac sur le dos, pour être sûre de ne pas être en retard. Elle partage sa chambre avec sa grand-mère, qui a subi un AVC un an auparavant. Elle vit toutes sortes de choses dans sa tête plutôt que dans la vie. Autant de petits soucis qui sont plus que légitimes et qui ne nécessitent qu’une seule chose : qu’on l’écoute. Ce que fera, heureusement, une psychologue (interprétée par la délicieuse Isabella Rosselini), qui est peut-être la seule à vraiment la prendre au sérieux.





Les parents feraient mieux de garder leur anxiété pour eux

Un père qui a terriblement souffert lors de son enfance et qui n’hésite pas à rappeler à sa fille à la première baboune venue : « Moi, à ton âge, je me réjouissais d’une orange à Noël », une mère qui surprotège sa fille et lui offre comme cadeau de fête un don humanitaire en son nom; rien d’étonnant à ce que Rachel ait du mal à trouver sa place et à grandir. Ses parents ont en effet tendance à confondre éducation de leur fille et expression constante de leurs propres angoisses, sans réaliser que ces dernières pèsent aussi sur leur enfant.





Avoir une amie peut aider à toutes sortes de choses

Rachel, parfois un peu triste d’être enfant unique, n’est peut-être pas la plus exubérante ou la plus expressive. Mais son amie Valérie, qui souffre d’une hypertrophie cardiaque, oui. Et c’est grâce à cette amitié, à tous les secrets et confidences que ces deux petites vont partager, mais aussi à la tragédie qui s’en suivra, que Rachel pourra comprendre que vivre, c’est d’abord assumer qui l’on est. Peu importe les qu’en-dira-t-on et les attentes.





