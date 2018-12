Vérité (Truth), ou la force des histoires à l’ancienne

Voyez Vérité le 2 janvier à 22 h 30 sur ICI Télé

Avril 2004. Dans quelques mois aura lieu l’élection présidentielle américaine. L’émission d’enquête 60 Minutes cherche un sujet pour entamer sa nouvelle saison… Sur cette prémisse, James Vanderbilt signe un premier film en forme d’hommage à ceux qui se battent pour que la vérité triomphe. Un exemple aussi parfait que candide de cinéma à l’ancienne.





Vérité, de James Vanderbilt Photo : Les films Séville

Un grand sujet

Scénariste (entre autres de Zodiac), Vanderbilt a adapté les mémoires de la productrice Mary Mapes pour mieux illustrer cette enquête sur la présence (discutable) de George W. Bush dans la Texas National Air Guard durant la guerre du Vietnam. Une enquête accablante, menée sous l’œil du grand Dan Rather, mais qui, ayant laissé place au doute, conduira surtout à l’arrêt de 60 Minutes. Scandale, pression de la primeur, médias parfois dépassés, parfois corrompus : Vérité plonge ses mains dans une riche matière médiatico-politique pour composer une fresque assez palpitante.





Vérité, de James Vanderbilt Photo : Les films Séville

Une noblesse incomparable

Aucun doute à avoir : Vérité n’est pas qu’un film, il est un plaidoyer sincère, vibrant et, oui, un peu complaisant, pour l’indépendance de la profession de journaliste. Malmenée de toutes parts, en chute libre, la presse est en proie à tous les dangers, mais c’est à grands coups de contre-plongées héroïques, de musique épique qui donne des frissons et de militantisme à peine voilé que Vérité fait tout ce qu’il peut pour redorer le blason de la profession (ou celui de 60 Minutes ce qui, du point de vue du film, à l’air d’être à peu près la même chose!).





Vérité, de James Vanderbilt Photo : Les films Séville

Des acteurs comme on n’en fait plus

Ils sont peu nombreux, encore aujourd’hui, à incarner cette idée de la star de cinéma capable d’endosser n’importe quel habit tout en laissant rayonner son propre charisme. Vanderbilt en a tout de même trouvé deux : Robert Redford, qu’on ne peut se lasser de voir en journaliste-chevalier blanc (oui, on pense forcément aux Hommes du président, la paranoïa en moins), et Cate Blanchett, qui défend ce rôle de productrice au bord de la crise de nerfs avec la détermination irrésistible d’un bulldozer. Dans le contexte, on sait gré à ce film, dont la mise en scène épouse une approche classique (transparence, précision et fluidité), de faire tout pour mettre en valeur leurs interprétations.





Vérité, diffusé le 2 janvier à 22 h 30 sur ICI Télé. La bande-annonce (source : YouTube)