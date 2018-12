Le guide cinéma des Fêtes – troisième partie

On finit l’année en beauté avec une sélection de films diffusés sur ICI Télé et soigneusement choisis pour plaire à tous.





Les Pee-Wee : L'hiver qui a changé ma vie, d'Éric Tessier Photo : Les films Séville

Collés sous la couverture, tous ensemble – Les Pee-Wee : l’hiver qui a changé ma vie

Mont-Saint-Hilaire. Pour les Lynx, l’équipe de hockey junior, l’excitation est à son comble. Le tournoi de hockey pee-wee où s’affrontent les meilleures équipes du monde s’annonce et Julie, la gardienne de but, réalise que son nouveau voisin, qui vient de perdre sa mère, est un petit prodige sur patin. Fougue, spectacle, bonne dose d’égalité sur glace : ce film signé Éric Tessier donne envie de retomber en enfance, de rechausser ses patins et de foncer avec les attachants Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet et Alice Morel-Michaud. Le genre de film à voir tout le monde ensemble en comptant les buts à haute voix.

Vendredi 28 décembre, à 12 h 30





Sens dessus dessous, de Pete Docter Photo : Pixar

On plonge dans nos émotions – Sens dessus dessous

Comment ça marche, les émotions? Sur un sujet aussi universel que compliqué à traiter, Sens dessus dessous, réalisé par Pete Docter (qui s’est inspiré des remous provoqués chez sa propre fille devenue adolescente), fait des merveilles. Plongeant dans le cerveau de la petite Riley – 11 ans et perturbée après un déménagement – pour mieux comprendre qui sont ces fameuses émotions nous dirigeant tous plus ou moins (Joie, Colère, Dégoût, Tristesse et Peur), ce film a surtout l’excellente idée de prendre les enfants pour des êtres doués de sensibilité et d’intelligence et de leur montrer qu’à l’intérieur d’eux, ce qui peut se jouer est aussi assez merveilleux. Un cadeau génial à leur offrir pour les Fêtes.

Dimanche 30 décembre, à 15 h





Moana / Super 8 Photo : Dinsey / Paramount

Pour les plus aventuriers – Super 8 et Moana

J.J. Abrams dans sa meilleure imitation de Spielberg (lequel produit d’ailleurs ce film qu’il n’est pas difficile de considérer comme un hommage); l’Amérique de 1979; un groupe d’adolescents mené par Elle Fanning tournant un film en Super 8, mais tombant plutôt sur un mystérieux accident de train; une bonne couche de fantastique à dimension humaine : difficile de ne pas embarquer. Mais puisque nous pensons ici à tout et à tous, l’aventure ne sera pas délaissée non plus du côté des plus jeunes. Et ce sera aux côtés de Moana, première héroïne Disney (enfin) débarrassée de toute velléité amoureuse, que l’on pourra la vivre, tout ça en traversant l’océan Pacifique aux côtés d’un très drôle et très chantant demi-dieu!

Super 8, vendredi 28 décembre, à 1 h

Moana, dimanche 30 décembre, à 20 h





Le roi pêcheur / La fièvre du samedi soir Photo : Sony Pictures / Paramount

Pour les plus grands – La fièvre du samedi soir et Le roi pêcheur

Les Fêtes ont aussi ceci d’agréable qu’à un moment, les plus petits sont trop épuisés pour rester debout. Et c’est à ce moment que les plus grands pourront alors se détendre un peu, soit en se laissant aller aux rythmes disco endiablés composés tout spécialement par les Bee Gees pour les besoins du film La fièvre du samedi soir (et après quelques coupes de champagne, vous reproduirez bien plus aisément le déhanché de John Travolta, alias Tony Manero!), soit en se rappelant avec émotion le génie tendre et comique de Robin Williams en clochard céleste qui part en quête du bonheur – rien que ça – avec un présentateur de radio désabusé dans le film le plus sincère de Terry Gilliam, Le roi pêcheur.

La fièvre du samedi soir, samedi 29 décembre à 23 h 30

Le roi pêcheur, vendredi 28 décembre à 22 h 30





Joyeuses Fêtes à tous, et surtout, une magnifique année 2019 remplie de joie, de rires et d’excellents films.