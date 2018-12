Le guide cinéma des Fêtes – deuxième partie

Nous poursuivons notre exploration de la programmation cinéma spéciale des Fêtes d’ICI Télé.





Pirates des Caraïbes Photo : Disney

À l’abordage! Pirates des Caraïbes : jusqu’au bout du monde et la fontaine de jouvence

Comme il ne faut jamais couper les ailes d’un oiseau en plein vol, les aventures du capitaine Jack Sparrow (délirant Johnny Depp) se poursuivent avec les troisième et quatrième opus de la franchise de piraterie et d’aventures. Au programme : toujours plus de monstres des mers, des mythes en pagaille, des pirates armés jusqu’aux dents, un exotisme de bon aloi et, surtout, une bonne dose d’humour, sans quoi Les pirates des Caraïbes ne serait pas Les pirates des Caraïbes. Si le quatrième volet n’est plus réalisé par Verbinski, mais par Rob Marshall, on n’y voit que du feu, tant la machine semble rouler toute seule.

Jusqu’au bout du monde : mercredi 26 décembre, à 19 h

La fontaine de jouvence : jeudi 27 décembre, à 19 h





Peanuts, le film Photo : Twentieth Century Fox & Peanuts

Des amis qui n’ont pas pris une ride : Les Peanuts

Snoopy et tous ses amis? Qui n’aurait pas envie de passer deux heures avec la bande d’enfants attachants, le chien génial et son ami oiseau? Conçu pour souligner le 65e anniversaire de la bande dessinée créée par Charles Schulz, le film, réalisé en 2015 par Steve Martino, se concentre sur les élans amoureux (forcément un peu ratés) de ce timide et maladroit Charlie Brown, mais aussi de ce cher Snoopy! Si, bien sûr, l’imagination est moins titillée et la poésie moins convoquée que dans les planches originales, restent l’humour et la tendresse qui valent bien tous les détours.

Les Peanuts, le film : mercredi 26 décembre, à 15 h





Harold et Maude, d'Hal Ashby Photo : Paramount

Du cinéma qui réconforte : Harold et Maude

Y a-t-il un meilleur temps que Noël pour se mettre à croire à ce qui est le plus improbable? Non. C’est donc pourquoi Harold et Maude, formidable classique réalisé en 1971 par Hal Ashby, a plus que sa place dans nos suggestions des Fêtes. Il a 20 ans (charmant Bud Cort) et elle 79 (merveilleuse Ruth Gordon). Cela n’empêche en rien leurs sentiments de se développer avec force et pureté, au mépris de tous les qu’en-dira-t-on et de tous les préjugés. En 1971, en pleine ère Nixon, le film, critique et subversif, n’a pas plu. Heureusement, le temps a calmé les esprits plus conservateurs (en tout cas, on l’espère) et cette ode à la liberté et à l’amour, bercée par les mélancoliques mélodies de Cat Stevens et dopée à l’humour noir, a su s’imposer et devenir un de ces petits joyaux qu’on voit et revoit avec le même plaisir.

Harold et Maude, mercredi 26 décembre, à 1 h





Joyeuses Fêtes à tous!