Le guide cinéma des Fêtes – partie 1

De l’aventure en famille

Pirates des Caraïbes / Nous avons acheté un zoo Photo : Disney / 20th Century Fox

Pirates des Caraïbes : la malédiction de la perle noire et le coffre de la mort

En 2003, Disney fait un pari fou : reprendre le thème d’une des attractions les plus populaires (et anciennes, elle date de 1967!) de Disneyland et en faire… un film! Des pirates au grand écran? On n’avait plus vu ça depuis belle lurette. Et pourtant, l’audace paye. Sous les traits de Johnny Depp, flamboyant et baveux, le capitaine Jack Sparrow devient la figure de proue d’une série dont le succès ne se dément toujours pas. Entre univers fantastique, aventures maritimes, cascades et romances, les deux premiers épisodes de la saga (qui en compte cinq), réalisés par Gore Verbinski et comptant sur les présences froufroutantes de Geoffrey Rush, Keira Knightley ou Orlando Bloom, ont le panache qu’il faut pour nous sortir la tête de la dinde et de la bûche .

Lundi 24 décembre et mardi 25 décembre, à 19 h

On a acheté un zoo

Dans ce film réalisé par Cameron Crowe en 2011, Matt Damon est un père, veuf, bien décidé à faire tout ce qu’il peut pour que ses deux enfants retombent sur leurs pieds et retrouvent leur joie de vivre. Même acheter un zoo en piteux état et se dépasser pour en refaire un lieu de vie. C’est le genre de rôle destiné à faire pleurer dans les chaumières, tout en sucre et en miel, surtout le jour de Noël, mais qui, grâce au charisme solide et à la pudeur naturelle de Damon, réussit à toucher droit au cœur, avec simplicité, bienveillance et honnêteté, qui sont, avouons-le, de bien belles valeurs des Fêtes.

Mardi 25 décembre, à 12 h 30



Des classiques pour tous les âges

It's a Wonderful Life / White Christmas Photo : Paramount

Michael Curtiz mettant en scène, en 1954, Bing Crosby et Danny Kaye en vétérans de guerre se réinventant chanteurs? Ou Frank Capra, en 1946, transformant James Stewart en homme désespéré qu’un ange viendra sauver en lui montrant ce qu’il adviendrait s’il ne vivait plus? Comme la période des Fêtes est faite pour se gâter, et qu’ICI Télé ne saura déroger à la tradition, vous n’aurez pas à choisir! Les deux classiques du cinéma américain, aussi tendres et humanistes qu’ils sont vifs et émouvants, seront bel et bien de notre menu de Noël.

Noël blanc et La vie est belle, le lundi 24 décembre à 23 h 30 et à 2 h 00





Un voyage dans le passé québécois

Rafales, d'André Melançon Photo : Aska Films

Le regretté André Melançon a bien sûr su donner au cinéma jeunesse québécois ses lettres de noblesse. Mais il ne faudrait pas oublier qu’il a aussi pu s’aventurer du côté de récit plus inattendu. En particulier dans ce Rafales, réalisé en 1990, dans lequel il dissèque la chasse au scoop d’un journaliste, sur la piste d’un criminel. Thriller hivernal prenant autant que critique à peine voilée du merveilleux monde des médias et de son sens peu ragoûtant du spectacle, Rafales est certes une curiosité, mais aussi un espace de jeu particulièrement propice au déploiement des talents de Marcel Leboeuf, de Denis Bouchard, de Claude Blanchard ou de Rémy Girard.

Rafales, le mardi 25 décembre à 0 h 30





En plus de ces films-cadeaux, on se permettra de vous souhaiter du fond du cœur un très joyeux Noël.