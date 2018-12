Les 10 meilleurs films de 2018

Répercussions du mouvement #MoiAussi; controverses variées à propos de Netflix, reprises et suites : l’année cinéma 2018 aura certainement apporté son lot de sujets qui fâchent. Mais si l’on revenait à l’essentiel? Quels auront été les 10 films les plus inspirants de cette année?





Natalie Portman dans Annihilation, d'Alex Garland Photo : skydance.com

10. Annihilation, d’Alex Garland

Assumant davantage ses références aux séries et au cinéma d’action des années 80, Alex Garland (Ex Machina) poursuit la construction de son œuvre de science-fiction aussi mystérieuse et philosophique que belle et divertissante. Le meilleur des deux mondes, d’autant plus que cette fois, il est mené par un groupe de femmes (Natalie Portman en tête) explorant, sur terre, un univers hostile et aux ramifications insoupçonnées.





L'île aux chiens, de Wes Anderson Photo : Fox Searchlight

9. Isle of Dogs, de Wes Anderson

Des chiens exilés sur une île-dépotoir après une épidémie, et un petit garçon à la recherche de son fidèle compagnon : entre aventure picaresque et métaphore politique puissante, le film de Wes Anderson est un retour pour le réalisateur aux marionnettes en animation image par image (comme dans Fantastic Mr Fox) et signe un film d’une richesse absolue, aussi belle qu’humaniste, fantaisiste que touchante.





Léa Drucker et Denis Menochet dans Jusqu'à la garde, de Xavier Legrand Photo : AZ Films

8. Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand

Qui aura la garde du fils? Alors que la mère prétend que le père est violent, et que ce dernier cache bien son jeu, Jusqu’à la garde installe une tension insoutenable en suivant les conséquences inéluctables et terribles d’une décision de justice. Dans son premier long-métrage, Xavier Legrand réussit un tour de force qui prend aux tripes, autant que les interprétations d’une justesse folle de Denis Ménochet et Léa Drucker.





Burning, de Lee Chang-dong Photo : Pine House Films

7. Burning, de Lee Chang-Dong

À Cannes, où il était présenté, les critiques étaient tombés sous le charme de ce thriller social sud-coréen adapté d’Haruki Murakami. S’il était reparti de la grand-messe cannoise sans prix, sa réputation n’aura cessé de grandir depuis. En fin de compte, on le comprend. Car si le film pêche parfois par excès de longueurs, si son observation aux coutures scénaristiques un rien trop visibles de la jeunesse sud-coréenne a tendance à s’enliser, reste une scène de danse, sublime et poétique. Une scène qui vaut à elle seule de figurer parmi les plus beaux moments de cinéma de l’année.





Une scène tirée du film « La ballade de Buster Scruggs » Photo : Netflix

6. The Ballad of Buster Scruggs, des frères Coen

Oui, c’est un film Netflix. Mais oui, c’est aussi le prix du scénario du Festival de Venise cette année. Il faudra s’y faire. Et surtout, on ne saurait renier à ce film à sketches, somptueusement mis en image et d’une drôlerie cruelle, sa place dans cette liste. En six variations autour du western, retravaillant aussi bien les thèmes que les décors à l’aune de leur ironie si maligne, les Coen livrent autant une œuvre de grand cinéma qu’un petit précis de ce qui fait tout le sel de leur œuvre.





Joaquin Phoenix dans une scène du film Tu n’as jamais été vraiment là. Photo : Amazon Studios

5. You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay

Un vétéran, des démons, des jeunes filles en détresse : si l'on a pu comparer sur scénario le film de Lynne Ramsay à Taxi Driver, l’expérience que la cinéaste fait vivre au spectateur tient davantage de l’expérimentation sensorielle. Celle qui nous fait plonger dans l’esprit torturé d’un homme à qui Joaquin Phoenix prête autant ses traits que son intensité et sa folie (il a logiquement reçu le prix d’interprétation à Cannes pour ce rôle). Un choc.





Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson Photo : Universal

4. Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson

L’année a commencé en lion! Durant le premier mois de 2018 arrivait en effet la nouvelle offrande somptueuse de Paul Thomas Anderson. Portrait d’un couturier-vedette dans le Londres des années 50, autopsie d’une relation amoureuse pour le moins perverse et performance d’une force et d’une subtilité à couper le souffle de Daniel Day-Lewis et de Vicky Krieps : Phantom Thread a la force tranquille des œuvres évidentes.





Une scène du film Faute d'amour. Photo : Métropole Films Distribution

3. Loveless, d’Andreï Zvaguintsev

Un homme et une femme divorcent. Leur fils de 12 ans disparaît. Sur une prémisse aussi simple, le russe Zviaguintsev (Leviathan) ausculte les dérives de la société russe avec une intensité mêlée de retenue qui prend au corps. Certes, ce n’est pas joyeux. Mais c’est du cinéma de haute volée, où le fond répond à la forme, et vice-versa.





Roma reçoit deux prix de l'Association des critiques de films de Toronto. Photo : La Presse canadienne/Netflix/Carlos Somonte

2. Roma, d’Alfonso Cuaron

Lion d’Or du Festival de Venise, plébiscité un peu partout, le film de Cuaron (Gravity) est à la hauteur de la rumeur, et même plus. Souple, sensuelle, grave et légère à la fois, la mise en scène en noir et blanc chronique le quotidien d’une gouvernante dans une famille de classe moyenne mexicaine en 1970 et marie, avec une grâce et une sensibilité inouïes, le politique et l’intime, le petit et le grand, le banal et le fondamental. On ne sait pas encore si Netflix gagnera bel et bien quelques Oscar avec cette production, mais une chose est sûre : Cuaron est un immense artiste.





Une affaire de famille, d'Hirokazu Kore-eda Photo : Métropole Films

1. Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda

Tokyo. Une famille pauvre, dans la marge, qui vivote grâce à 1001 combines. Et puis le regard, tout en finesse et en sensibilité, du cinéaste japonais, qui invente un nouveau réalisme à hauteur de conte, comme si Ken Loach rencontrait Hayao Miyazaki. L’enfance, la famille, la mort, l’amour : les thèmes sont universels, les interprètes (en particulier les enfants) d’une vérité absolue, le scénario en dentelle, la mise en scène d’une beauté simple et magnifique, l’émotion en crescendo : oui, ça valait bien une Palme d’or.