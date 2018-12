Le trésor d’ICI Tou.tv : Daddy Cool, de Maya Forbes

« Mon père a été déclaré maniaco-dépressif en 1967. » C’est sur cette révélation, dite en narration hors-champ par une fillette, que s’ouvre Daddy Cool, premier long métrage réalisé par Maya Forbes. C’est le genre d’entrée en matière qui, chez d’autres, aurait promis drame terrible et pathos exagéré, mais qui, chez elle, va plutôt mettre la table pour un film étonnant, qui n’est ni un drame ni une comédie, mais tout simplement un film humain.

Car dès cette déclaration, livrée sur un fond d’images d’archives amusantes et une musique pimpante (qui colorera tout le récit), le ton du film est donné. Ne pas s’appesantir sur le drame. Ne pas tirer les ficelles de l’émotion facile. Grâce lui soit rendue. Car Dieu sait que vouloir aborder l’effet de la dépression sur un patient, et surtout sur ceux qui l’entourent (en l’occurrence, la femme de cet homme et leurs deux filles) peut faire craindre le pire. La bonne idée de Daddy Cool est efficace : tenter de retrouver l’innocence jamais dupe d’un regard d’enfant et miser sur une approche d’une redoutable simplicité pour tout bêtement mieux comprendre et montrer ce qui peut se jouer au cœur d’une famille fondamentalement aimante et dysfonctionnelle, en proie à de sérieuses difficultés financières au courant des années 70. Une situation qui forcera d’ailleurs la mère à partir étudier à New York et le père à accepter de s’occuper seul de ses filles durant ce temps, malgré la maladie.





Daddy Cool, de Maya Forbes Photo : Métropole Films



Et si la bipolarité se retrouve, bien sûr, au cœur de Daddy Cool, ce dernier a aussi la générosité d’enrichir son portrait de famille de dimensions aussi communes que variées : pauvreté, difficulté des femmes à trouver des emplois, féminisme, parentalité réinventée, couple mixte… Autant de sujets non pas traités sociologiquement, mais avec grande intelligence et sans manichéisme, et aussi avec un mélange magnifiquement équilibré de fantaisie et de gravité, de réalisme et de poésie. Comme dans la vie, le rire et les larmes cohabitent, parfois dans la même séquence.

Direction photo lumineuse, tempo trouvé entre les phases maniaques hyperactives et les désillusions plus tristes, voire désespérées, sincérité absolue du ton et des dialogues (la cinéaste ne s’en est jamais caché, c’est bien sa propre histoire qu’elle évoque dans ce film et c’est d’ailleurs sa propre fille qui interprète l’aînée), Mark Ruffalo (en papa en proie à mille et un tourments) et Zoe Saldana (en maman décidée à parler à ses filles comme à des adultes) tendres et charismatiques, humour léger posé avec délicatesse sur situations graves : les ingrédients choisis ne sont peut-être pas sophistiqués ni incroyablement recherchés. Mais c’est exactement ce qui fait l’intérêt de Daddy Cool : son magnifique naturel, son optimisme jamais forcé et son honnêteté touchante, qui nous font bel et bien croire que oui, la maladie et le bonheur ne sont pas nécessairement incompatibles.





