Quatre bonnes raisons de revoir La guerre des tuques 3D

En 1984, le regretté André Melançon posait sa pierre dans la mémoire collective québécoise en réalisant le premier – et peut-être le plus joli – Conte pour tous : La guerre des tuques.

En 2016, ce classique des classiques se voyait offrir une seconde jeunesse en animation, dans une version aussi joyeuse qu’émouvante des aventures de Luc et Sophie autour d’un fort. Voici trois raisons, parmi tant d’autres, de s’inventer une nouvelle tradition familiale en revoyant La guerre des tuques 3D.





La guerre des tuques/La guerre des tuques 3 D Photo : Radio-Canada



Parce que les souvenirs d’enfance sont impérissables

Bien sûr, les plus jeunes s’en créeront de nouveaux en découvrant cet univers ingénieux où deux bandes de copains, durant des vacances enneigées, vont s’affronter à coups de boules de neige. Mais les adultes y trouveront aussi facilement leur compte, puisque l’animation, et surtout le ton, espiègle et profond à la fois, sont plus que fidèles à la version originale. Et honnêtement, que ce soit en version animée ou non, entendre « La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal » encore une fois, ça fait toujours un petit velours.





Cléo la chienne, dans La guerre des tuques 3D Photo : Les films Séville



Parce qu’il est toujours bon d’inventer de nouveaux souvenirs

Fidèle au film original, cette version l’est. Mais elle a aussi son petit truc en plus bien à elle. L’animation, d’abord, est colorée et fluide. Ajoutons à cela les voix données aux personnages iconiques de Sophie, Luc, Lucie, Chabot ou François-les-lunettes, qui ont peut-être désormais, dans notre tête, les couleurs de celles de Mariloup Wolfe, Nicholas Savard L’Herbier, Sophie Cadieux, Hélène Bourgeois Leclerc ou encore Gildor Roy.

Parce que La guerre des tuques 3D, c’est une occasion de se péter les bretelles collectivement

Joli succès en salle, La guerre des tuques 3D a aussi ce joli atout : celui d’être un film d’animation stéréoscopique entièrement produit au Québec. Une fierté dont nous avons le droit de nous vanter, tant, au final, l’illusion est parfaite. Car nous mettons au défi quiconque de ne pas avoir le cœur serré face au destin de la chienne Cléo ou rempli d’émotion lorsque les papillons se mettent à voler entre Luc et Sophie. En vrai ou en animation.





Après La guerre des tuques 3D, la bande de François les Lunettes affronte le prétentieux Zac dans des courses de traîneaux. Photo : Les Films Séville



Parce que c’est une excellente occasion pour se préparer à aller voir la suite

La vie est parfois bien faite. Alors que ICI Télé diffuse La guerre des tuques 3D, les salles de cinéma, elles, accueillent la suite! La course des tuques, en salle depuis le 7 décembre, nous fait renouer avec François Les Lunettes, Sophie et les autres, qui affrontent cette fois le nouveau venu Zac lors d’une spectaculaire course de luge! Imaginez la tête de vos chers petits lorsque vous leur annoncerez qu’ils s’amuseront deux fois plutôt qu’une.







La guerre des tuques 3D sur ICI Télé, le samedi 22 décembre à 13 h

La course des tuques, en salle depuis le 7 décembre

La bande-annonce (source : YouTube)