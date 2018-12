Le père Noël est une ordure en 10 répliques cultes

Le père Noël est une ordure sur ICI Télé samedi 22 décembre, à 23 h 30

En 1982, la troupe de théâtre du Splendid décide d’adapter en film sa pièce de théâtre, Le père Noël est une ordure, en faisant confiance au réalisateur Jean-Marie Poiré.

Le lieu? La permanence téléphonique de SOS détresse-amitié le soir de Noël.

Les acteurs? Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Anémone, Marie-Anne Chazel, Josianne Balasko, Michel Blanc (dans un rôle au téléphone pas piqué des vers) et Christian Clavier.

Le résultat? Un film toujours aussi culte et satirique des années après.

La preuve? En moins de 25 minutes de film, nous avons pu plus que facilement dénicher 10 répliques qui sont depuis passées à l’histoire des dialogues les plus drôles et acides de tous les temps.

À vous de regarder la suite pour trouver les autres répliques cultes!

- Vous ne connaissez pas les hommes, Thérèse. Croyez-moi, homme en retard, liaison dans le placard.

- Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'énerver.

- Et joyeux Noël, madame Musquin!

- Y'a pas de mal.





Le père Noël est une ordure, de Jean-Marie Poiré Photo : Radio-Canada



- Un coup d'éponge sur le combiné, c'est vite fait... et… ça fait plaisir. Surtout en cas de grippe!

- Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.





Le père Noël est une ordure, de Jean-Marie Poiré Photo : Radio-Canada

- Y'a un pépin, Pierre? Répondez-moi franchement. Y'a un pépin?

- Excusez-moi, mais j'ai peur de prendre du jus.

- Mais ne dites pas de bêtises. Vous avez des semelles crêpe, vous ne risquez rien, vous savez.





Le père Noël est une ordure, de Jean-Marie Poiré Photo : Radio-Canada



- Alors, Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire... la recherche créative, le délire de l'artiste.





Le père Noël est une ordure, sur ICI Télé samedi 22 décembre, à 23 h 30. La bande-annonce (source : YouTube)