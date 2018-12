Hitchcock : l’homme derrière le(s) mythe(s)

Découvrez Hitchcock sur ICI Télé le samedi 15 décembre à 23 h 30

En 2012, le cinéaste Sacha Gervasi signait une première fiction, après le documentaire Anvil: The Story of Anvil, consacrée au maître des maîtres : Alfred Hitchcock. Mais qu’avions-nous encore à apprendre du roi du suspense? Décortiquons le film.

Le contexte

Nous sommes en 1959, ère aussi faste qu’incroyable pour le cinéma. L’âge d’or d’Hollywood en est à ses dernières heures et le merveilleux monde du cinéma s’apprête à être bouleversé par une bande de jeunes loups qui bientôt formeront le Nouvel Hollywood. Sans parler de la montée des différentes nouvelles vagues européennes qui font souffler un vent de liberté partout dans le monde. Jules Dassin, Claude Chabrol et George Clouzot sont ainsi surnommés « les nouveaux maîtres du suspense ».





Hitchcock, de Sacha Gervasi Photo : Suzanne Tenner



Hitchcock lui-même

En 59, le cinéaste est pourtant encore une star. Il vient d’achever l’immense succès North by Northwest, a pas moins de 46 films au compteur, et les studios lui courent après pour acquérir son nouveau projet. Puis, il décide de porter à l’écran le roman horrifique de Robert Bloch Psycho. Il s’agit d’un moment-charnière pour Hitchcock, à qui, il faut le dire, Anthony Hopkins prête admirablement ses traits, dans un délicieux mélange d’ironie et de cruauté parfaitement dosé.





Hitchcock, de Sacha Gervasi Photo : Suzanne Tenner



Alma Reville

C’est la femme d’Hitchcock, monteuse qu’il a rencontrée en 1926 qui l’aidera à croire en son nouveau projet, mêlant nudité, violence et horreur, après que la Paramount l’ait refusé et qu’il ait décidé de le financer lui-même. Évoquant tout particulièrement leur relation sentimentale, puisqu'elle en est à un point critique, Hitchcock tient certes un peu plus du suspense amoureux que de la chronique de tournage, mais que ne pardonnerait-on pas grâce à la merveilleuse Helen Mirren?





Hitchcock, de Sacha Gervasi Photo : Suzanne Tenner



Janet Leigh, Vera Miles et Anthony Perkins

Ce sont les stars de Psycho et pour les besoins de la cause, ce sont Scarlett Johansson, Jessica Biel et James D’Arcy qui s’y collent. Ces choix adéquats transforment encore davantage les acteurs d’Hitchcock en créatures naïves et proprettes que le cinéaste pouvait s’amuser à malmener à sa guise.

L’idée forte

La fiction n’invente probablement rien, car ce qui frappe dans Hitchcock est bien cette idée que le succès, en particulier à Hollywood, est un piège. Qu’attend-on d’un auteur de génie? Qu’il refasse exactement ce qui a fait de lui un génie et qu’il continue à remplir les tiroirs-caisses. En somme, dans Hitchcock comme dans la réalité, la liberté et la créativité sont probablement des utopies aussi fausses que les décors en carton-pâte utilisés dans les films. Sauf, évidemment, pour les vrais génies.







