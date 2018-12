Le trésor d’ICI Tou.tv : Carole Matthieu, de Louis-Julien Petit

Découvrez Carole Matthieu sur ICI Tou.tv Extra

Carole Matthieu est médecin du travail dans une entreprise française de vente par téléphone. Le genre d’entreprise immense, toute de verre et de béton, et qui soumet ses centaines d’employés à une cadence infernale en plus d’une surveillance constante. Et si Carole doit, selon son contrat, se contenter de confirmer ou non l’aptitude physique au travail, c’est aussi et d’abord avec la détresse psychologique d’hommes et de femmes au bout du rouleau qu’elle doit composer.

Pourtant, dans les premières secondes de ce film coup-de-poing, nous rencontrons Carole de l’autre côté du bureau, entendue plutôt qu’écoutante. Le visage tuméfié. Les yeux baignés de larmes. La voix tremblante. Le cadre bleu-gris, fixe et terrorisant. Et si la suite nous transporte six mois plus tard, l’effroi ne faiblira pas. Car Carole accueille dans son bureau Vincent, un homme perdu, qui la supplie de l’aider à en finir.





Carole Matthieu, de Louis-Julien Petit Photo : Paradis Films



Anxiété, dépression, mal-être… bien sûr, Carole Matthieu, adapté du roman de Marin Ledun et initialement diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte, plonge, en réussissant à ne jamais en faire l’étalage racoleur, dans ce qui empêche les humains de garder pied. Mais dans la mire de ce film puissant, c’est d’abord la culture d’entreprise et les méthodes de gestion pour le moins inhumaines attisant l’ultra-compétitivité employées par certains qui saute aux yeux.

Décors froids et gigantesques sans âme, direction photo crue, réaliste, oscillant entre le bleu glacial et le blanc triste (et observant avec sensibilité de nombreux non-professionnels jouant un rôle semblable à leurs emplois réels), la mise en scène de Louis-Julien Petit (Discount) ne laisse aucun doute : le monde du travail n’est pas pour tout le monde celui de l’épanouissement et du dépassement de soi. Bien au contraire.

Bien sûr, pour qu’un tel tableau puisse résonner (et malgré des dialogues un peu trop écrits par moments et une fin ramenant la fiction dans cet émouvant tableau quasi documentaire), il fallait une actrice. Une femme capable de nous faire saisir le dilemme de ces travailleurs et de ces médecins, pris entre les contraintes d’emploi infantilisantes, les douleurs bien réelles que personne ne veut entendre et leur propre conscience torturée, ainsi que cet aller-retour que le film propose entre la réalité la plus dure et l’imaginaire le plus torturé. Il fallait une actrice d’exception, comme Isabelle Adjani. Fragile, vulnérable, dépassée, mais aussi puissante, engagée, déterminée, Adjani (qui a elle-même acquis les droits du roman de Ledun) incarne cette femme avec un charisme évident, tout en suscitant une empathie et une émotion rares. Du genre à toucher droit au cœur. Du genre qui donne envie de se lever, de résister et de mieux savoir entendre ceux qui nous tendent la main ou nous demandent de l’aide.







Découvrez Carole Matthieu sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).