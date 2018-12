Pretty Woman et la prostitution au cinéma

Voyez Une jolie femme le mardi 11 décembre à 20 h sur ICI Radio-Canada Télé

Vieux fantasme libidineux ou observation crue et cruelle de la misère : entre ces deux pôles un rien clichés, le cinéma a su nuancer la représentation de la prostitution au féminin. En voici cinq exemples.





Pretty Woman, de Garry Marshall Photo : Buena Vista Canada

Une jolie femme (Garry Marshall, 1990)

C’est probablement le rôle le plus marquant de Julia Roberts (dont elle a d’ailleurs hérité après les refus de Michelle Pfeiffer et de Darryl Hannah). Mais au-delà des répercussions sur la carrière de l’actrice, Une jolie femme parvenait aussi à remodeler l’idée même de conte de fées en faisant de la princesse… une prostituée. Sur Hollywood Boulevard, cette dernière rencontre un PDG richissime (Richard Gere), et malgré les convenances et les préjugés qui se ramassent à la pelle, les deux êtres que tout oppose vont tomber amoureux. Et si la représentation de la femme, joli trophée à habiller comme une poupée, ou de la prostitution, trop « glamourisée » pour être réaliste, ont pu attirer critiques et sarcasmes, il reste que la comédie romantique est devenue véritablement culte avec les années (il suffit de penser au nombre de fois où la fameuse scène de magasinage a été parodiée!).





L'Apollonide, souvenirs de la maison close, de Bertrand Bonello Photo : Films Distribution

L’Apollonide, souvenirs de la maison close (Bertrand Bonello, 2011)

Début du 20e siècle. Paris. Dans l’antre d’une maison close, des jeunes femmes. L’une d’elles a le visage barré d’une cicatrice qui lui dessine un terrible sourire. En plongeant dans la réalité mi-solidaire, mi-sordide de ce lieu, Bertrand Bonello signe un film immense, aussi poétique que politique, fascinant que terrifiant. Porté par des actrices exceptionnelles (dont Céline Sallette, bouleversante), d’une beauté à faire pleurer, L’Apollonide n’est pas qu’un regard artistiquement sublime sur un lieu de débauche, il est aussi un commentaire féroce, lucide, sensuel sur la violence des relations hommes-femmes, tant hier qu’aujourd’hui.





The Immigrant de James Gray Photo : Les Films Séville Inc.

L’immigrante (James Gray, 2013)

Elle arrive de Pologne en 1921. Mais dès le débarquement à Ellis Island, la terre promise n’aura plus rien d’enchanteur. Et la jeune immigrante, pour sauver sa sœur, sera forcée de se prostituer pour le compte d’un homme sans scrupules. Sous les traits de l’émouvante Marion Cotillard, la jeune femme devient alors un symbole. Celui de toutes ces vies brisées par l’illusoire rêve américain. Car, au fond, c’est bien ce que démolit ce film sombre au classicisme empreint d’une tragédie poignante : le mythe d’une Amérique ouverte et généreuse, capable de donner sa chance au premier venu. L’immigrante n’est pas qu’un grand film, magnifiquement porté : il est un appel au réveil des consciences qui, en évoquant le destin d’une prostituée, trace en filigrane le portrait collectif d’une civilisation incapable de tenir ses promesses.





La rue de la honte, de Kenji Mizoguchi Photo : Films sans frontières

La rue de la honte (Kenji Mizoguchi, 1956)

À Tokyo, dans une maison de geishas, toutes les femmes ont une raison précise de vendre leurs corps. Aider leur famille, subvenir aux besoins d’un proche, se libérer d’un mari tyrannique… Dans son dernier film avant sa mort, le maître du cinéma japonais (qui a fait de la prostituée une figure récurrente de son cinéma) filme l’intimité des femmes, tandis qu’à l’extérieur, le débat fait rage dans la société japonaise pour savoir si l’on doit ou non fermer les maisons closes. Épure, simplicité, pudeur : l’élégance de la mise en scène et du propos n’a d’égale que la puissance avec laquelle elle évoque la brutalité des rapports de classes qui régissent la société. Un choc.





Monster, de Patty Jenkins Photo : Alliance Vivafilm



Monster (Patty Jenkins, 2003)

Inspirée d’une histoire vraie, Monster suit le parcours terrible d’une prostituée qui, par amour, tente de se sauver de son métier, mais n’y parvient pas, pression financière oblige. Jusqu’au jour où, agressée par un client, elle finit par le tuer. La violence que l’on nous inflige nous transforme-t-elle? Le crime est-il la seule réponse possible à l’oppression? Qui sont véritablement les monstres? Si la transformation physique de Charlize Theron et son interprétation tout en force restent en mémoire (et lui ont notamment valu un Oscar et un prix d’interprétation à Berlin), Monster fait surtout partager au plus près la souffrance intime et dévorante ressentie par ceux que la réussite et le succès laissent sur le bas-côté.





