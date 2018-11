Une séparation est-il un chef-d’œuvre?

Voyez Une séparation sur ICI Télé dimanche 2 décembre, à 0 h 59

En 2011, Asghar Farhadi, un cinéaste et dramaturge iranien, renversait la planète cinéma en dévoilant Une séparation, un drame familial aussi prenant que transcendant. Au point de mériter le titre de chef-d’œuvre?

Oui, car il s’est imposé en déjouant toutes les règles traditionnelles de la publicité

Aucune star, un cinéaste iranien méconnu, sauf des cercles cinéphiles (son film précédent, À propos d’Elly, est tout aussi captivant, mais a à peine été montré), un récit auscultant la séparation d’une femme et d’un homme à Téhéran, des lumières naturelles… A priori, un tel film aurait donné des crises d’angoisse au département de la publicité de n’importe quel studio. Et pourtant, primé au Festival du film de Berlin, recommandé par le ministre de la Culture français, salué partout où il passait et lauréat de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, Une séparation n’a pas eu besoin de subterfuges pour gagner le cœur des spectateurs, partout sur la planète. Car, faut-il le rappeler, le beau n’a pas besoin d’être déguisé en publicité lorsqu’il est évident.

Oui, car pour évoquer la complexité d’une situation kafkaïenne, il a recours à la simplicité

Lorsque nous découvrons ce couple iranien, il est devant un juge, que nous ne verrons pas, en pleine procédure de divorce. Toutefois, la femme désire quitter le pays, avec leur fille, ce que le mari refuse, incapable d’imaginer pouvoir quitter son père souffrant d’alzheimer. Puis, une deuxième femme apparaîtra, une aide engagée pour s’occuper du malade. Trois personnages, une mise en scène d’une limpidité exemplaire et un scénario n’en finissant plus de rebondir pour créer un suspense palpitant : voilà pour la surface, toute en tension captivante, mais rapidement, en dessus, émerge aussi une radioscopie puissante et ample de la société iranienne en entier.

Oui, car il nous fait découvrir des acteurs formidables

Leila Hatami, Peyman Moadi et Sareh Bayat : il faut l’avouer, si ces acteurs iraniens ne sont pas des débutants, nous n’avions, jusqu’à Une séparation, jamais eu accès à leurs talents. D’une justesse de ton hallucinante, ils sont nos guides dans cette situation dramatique et politique, l’humanisant et la rendant poignante.

Oui, car il rend ses symboles limpides

Tout le récit d’Une séparation se joue entre les regards d’un vieil homme perdant la mémoire et d’une petite fille de 4 ans naïve, mais jamais dupe. Cette métaphore claire et intelligente illustre la tension qui traverse l’Iran, pris entre ses traditions un rien oubliées et une modernité encore à développer (la séparation du titre n’est pas que celle du couple). Et dans chaque détail, on peut aussi lire plus : le foulard blanc porté par cette petite fille, les hôpitaux ou tribunaux toujours bondés, la mise en scène à l’épaule reflétant parfaitement la fébrilité de citoyens pris au piège d’un régime autoritaire… L’intelligence faite images.

Oui, car c’est une merveille de film

Sensible et généreux, intelligent et humaniste, précis et cohérent; tous les adjectifs les plus flatteurs surgissent à l’esprit devant ce film dont pas une seconde ne semble de trop, dont pas un plan ne porte pas en lui une signification riche et profonde, et dont pas une séquence ne vibre pas d’une émotion et d’une tension passionnantes. Car oui, Une séparation, petit miracle venu d’ailleurs, est bel et bien un chef-d’œuvre.





Une séparation, le dimanche 2 décembre, à 0 h 59, sur ICI Télé. La bande-annonce (source : YouTube)