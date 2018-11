Plein écran, épisode 17 : C’est quoi, un acteur?

« Tous les hommes sont des comédiens, sauf quelques acteurs », disait Sacha Guitry, jamais à court de fiel. Mais si nous sommes tous comédiens, qu’est-ce qu’un acteur? Un homme ou une femme qui se fond dans un personnage au point de se faire oublier? Un imposteur de génie, tellement assoiffé de lui-même qu’il ne peut se contenter de son seul rôle? Un caméléon capable de s’oublier pour mieux trouver ce qui en chacun de nous va pouvoir résonner?





L'acteur français Laurent Lafitte et l'animatrice de Plein écran, Helen Faradji Photo : Radio-Canada/Francis Dufresne



Autant de questions que nous avons voulu poser à un modèle d’acteur : Laurent Lafitte, pensionnaire de la Comédie française, aussi à l’aise dans la comédie (Papa ou maman, véritable succès populaire en France) que dans le drame (Elle, de Paul Verhoeven, Au-revoir, là-haut, d’Albert Dupontel), mais dont la route l'a aussi mené dans une comédie de situation (Classe mannequin) ou à la radio sur France Inter, dans l’émission culte À votre écoute coûte que coûte, où avec Zabou Breitman ils réussissaient un coup de bluff proche du génie. Laurent Lafitte était de passage à Montréal à l’invitation du festival Cinemania, où il ne présentait rien de moins que trois films, qui, espérons-le, prendront un jour l’affiche chez nous (le thriller Les fauves, le drame historique Un peuple et son roi, où il interprète Louis XVI, et l’inquiétant L’heure de la sortie).

Et comme toujours, voici les recommandations de l’animatrice et de son invité. Ce mois-ci : la performance d’acteur la plus impressionnante dans un film.

La recommandation de Laurent Lafitte : Michel Serrault dans La cage aux folles, d’Édouard Molinaro (1978). La scène de la biscotte (source : YouTube)





La recommandation d’Helen Faradji : Bette Davis dans Whatever Happened to Baby Jane?, de Robert Aldrich (1962). La bande-annonce (source : YouTube)