Le trésor d’ICI Tou.tv : Hors-la-loi, de David McKenzie

Andrew Dominik et Killing Them Softly. Ramin Bahrani et 99 Homes. Mais aussi David McKenzie et Hors-la-loi (étrange traduction de l’évocateur titre original : Hell or High Water). Trois cinéastes qui n’ont peut-être (pas encore) les faveurs du grand public, mais qui, chacun à leur façon, ont su transformer leur récit criminel en une radiographie de l’Amérique démantibulée, tant concrètement que mentalement, par la violence de la crise économique subie en 2008. Trois cinéastes venus d’ailleurs (l’Australie, l’Iran, l’Angleterre), en outre, car peut-être qu’une telle distance est nécessaire pour pouvoir observer ainsi la terre du rêve américain déchu.

McKenzie, donc, aidé au scénario par Taylor Sheridan (il avait signé le récit de Sicario, de Denis Villeneuve), incarne pour sa part cette crise dans l’histoire de deux frères : Tanner, en prison, et Toby, père célibataire de deux garçons devant lutter pour garder le ranch familial menacé de saisie pour défaut de paiement. Mais lorsque Toby découvre que leur terrain texan regorge de pétrole et après que son frère fut sorti de prison, il imagine un plan particulièrement retors : voler de petits comptoirs bancaires, rembourser la banque avec son propre argent et pouvoir, en fin de compte, donner la future propriété du ranch à ses deux fils. Une idée qui fonctionne très bien, jusqu’à ce que…





Hors-la-loi, de David MacKenzie Photo : VVS Films



Mais en plus des deux frères, il y a un troisième personnage dans Hors-la-loi. Le Texas, que McKenzie met en valeur par une mise en scène d’un réalisme presque cru, profitant des lumières et décors naturels, secs et durs, pour en refaire un territoire presque primitif. Celui où la loi du plus fort règne encore.

Et sur cette terre où ne peuvent pousser que des ronces, forcément, les hommes ne peuvent que se transmettre violence, misère, débrouillardise malsaine. Au-delà des rebondissements de l’intrigue, parfois répétitifs, Hors-la-loi a bel et bien cette intelligence d’évoquer autant la part politique que géographique et humaine de ces grands bouleversements mondiaux qui nous laissent seuls et meurtris.

Évidemment, pour que cette proposition marche, il fallait au film des acteurs capables de porter plus que leurs personnages de criminels improvisés. Et c’est absolument ce que font Ben Foster, flamboyant et charismatique, et Chris Pine (oui, le capitaine Kirk de Star Trek!), dans un registre étonnant où il démontre une solidité et un charisme parfaitement convaincants.







Hors-la-loi est disponible sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).