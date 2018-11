Nelly en quelques pages

Voyez Nelly sur ICI Télé le vendredi 30 novembre, à 23 h 06

En 2016, après l’intense Nuit #1 et Les êtres chers, Anne Émond se lançait un défi : évoquer en un film la vie et l’œuvre de Nelly Arcan, auteure de quatre romans, comète du monde littéraire québécois qui s’est enlevé la vie en 2009, à 36 ans.





Nelly, d'Anne Émond Photo : Les films Séville



Refusant avec intelligence de suivre la piste de la traditionnelle biographie filmée en mode Wikipédia, Émond a alors plutôt choisi de mettre en scène et de mélanger différentes facettes de Nelly, chacune racontant notamment le destin d’une femme qui ne savait/ne pouvait exister sans le regard des autres : l’enfant, la jeune femme amoureuse, l’écrivaine, l’escorte, la star. Un défi de mise en scène, donc, audacieux et ambitieux, mais aussi d’interprétation pour Mylène Mackay, tour à tour profonde, vulnérable, à vif et justement récompensée d’un Iris de la meilleure actrice.

Pour nous, Anne Émond a commenté son extrait préféré du scénario qu’elle a écrit pour Nelly.







« J’ai choisi cette séquence parce qu’elle est à l’image du film que j’ai voulu : intense, cruel, cauchemardesque. Au cours de mes recherches sur Nelly Arcan, parmi les thèmes forts dégagés, il y avait la jalousie et l’humiliation. Ces sentiments sont au cœur de la vie et de l’œuvre de Nelly.

« Dans son roman Folle, l’auteure décrit de manière brute et impudique sa folie amoureuse, son obsession, sa jalousie irrationnelle. Ses légendaires crises de jalousie m’ont aussi été racontées par ses amis et ses ex. Ici, j’ai voulu mettre en scène une “crise de jalousie ultime”.

« Nous sommes dans un moment du film où tout s’écroule pour Nelly : elle n’arrive plus à écrire, elle fait face à d’horribles violences en tant qu’escorte, sa beauté et son succès s’étiolent. C’est par cette séquence pivot qu’on bascule dans le dernier acte du film, qui mènera à sa mort réelle, alors que sont tuées les unes après les autres toutes les facettes du personnage.

« Je n’en suis pas fière, mais j’ai puisé dans mes propres souvenirs de jalousie amoureuse pour écrire cette scène. Et Mylène Mackay a certainement puisé dans les siens pour l’incarner aussi bien ».

Nelly, sur ICI Télé le vendredi 30 novembre, à 23 h 06. La bande-annonce (source : YouTube)