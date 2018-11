Le trésor d’ICI Tou.tv : Au cœur du brasier, de Scott Cooper

En 2009, dès sa première réalisation (le drame country Crazy Heart), Scott Cooper s’illustrait comme un directeur d’acteurs hors pair et faisait gagner à Jeff Bridges un Oscar du meilleur acteur bien mérité. Quatre ans plus tard, la preuve en était à nouveau donnée. Produit par Tony Scott et Leonardo DiCaprio, rien que ça, Au cœur du brasier (Out of the Furnace) rassemble une distribution impeccable et tire de chacun des acteurs une puissance brute assez irrésistible.

Christian Bale, Casey Affleck, Woody Harrelson, Willem Dafoe, Forest Whitaker, Sam Shepard et Zoe Saldana : l’alignement est parfait. Dans une Pennsylvanie automnale, où la solitude marque un territoire déserté par la prospérité, Russell (Bale) tente de garder le cap en travaillant à l’aciérie locale, malgré un séjour en prison et la mort de son père. Son frère (Affleck) revient d’Irak et ne parvient plus qu’à déverser sa violence en participant à des combats à main nue illégaux.

L’âme et le corps des hommes (oui, l’univers est ultramasculin) gangrenés par une tension constante, un environnement âpre, aride, complexifié encore par la crise économique de 2008, une misère sociale ayant bouché l’horizon autant que les montagnes avoisinantes : le monde d’Au cœur du brasier est celui de cette Amérique prolétaire oubliée, qui vit presque en autarcie et où la loi du plus fort s’exerce avec une brutalité impensable.





Au coeur du brasier, de Scott Cooper Photo : VVS Films



Oui, le film de Cooper est violent. D’une violence qui saisit à la gorge dès la première séquence, atroce, dans un ciné-parc. Et qui ne faiblira qu’à peine au cours d’un récit qui use de l’ellipse avec une ampleur folle. Et dans ce monde tragique, atrocement naturaliste (le film a été inspiré à Cooper par son passage dans une ville industrielle en déclin, dans la banlieue de Pittsburgh, et tourné dans les lieux mêmes), la mise en scène fébrile et attentive sert de cocon aux performances saisissantes des acteurs.

Bale, portant une noblesse triste qui ne cessera pourtant d’être bafouée, Affleck en bombe déchirée de l’intérieur, prête à exploser, Harrelson en psychopathe d’une férocité glaçante, Dafoe en criminel qui en a vu d’autres : les acteurs sont à leur meilleur, et les rôles leur rendent justice (même si, il faut le dire, Zoe Saldana hérite, elle, du personnage le moins multidimensionnel). Et si le film a peut-être tendance à téléphoner certains de ses rebondissements ou à verser dans une forme de complaisance, ses acteurs se donnent à lui avec une authenticité et une émotion telles qu’elles finissent par nous envahir aussi.





