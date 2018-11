3 bonnes raisons de découvrir Hemingway et Gellhorn

Voyez Hemingway et Gellhorn vendredi 23 novembre, à 1 h 02, sur ICI Radio-Canada Télé

En 1936, à Key West, Ernest Hemingway, auteur reconnu autant pour la qualité de ses écrits que pour sa personnalité plus grande que nature, rencontre la jeune correspondante de guerre Martha Gellhorn dans un bar. L’année suivante, ils sont tous les deux en Espagne pour couvrir la guerre civile qui fait rage. Et si la jeune femme résiste un temps aux avances alcoolisées du génie, par ailleurs marié, elle finira par succomber et lui inspirer Pour qui sonne le glas, qui lui est dédicacé. C’est cette histoire, aussi sentimentale que politique, qu’évoque Hemingway et Gellhorn.





Hemingway & Gellhorn, de Philip Kaufman Photo : HBO

Un vrai couple de cinéma

On parle souvent des réalisateurs de cinéma passés à la télévision où ils peuvent bénéficier de plus de temps et de plus de moyens. Mais le transfert concerne aussi les acteurs. Car les stars du grand écran ne rechignent plus depuis longtemps à faire leurs marques au petit. Et dans le cas de ce film produit par la chaîne câblée HBO, ce sont rien de moins que Nicole Kidman et Clive Owen qui s’y collent. Présence indiscutable, chimie évidente, interprétations inspirées : les deux stars se donnent à leurs personnages, elle rendant justice à son énergie et à sa détermination, lui, à son aura séduisante et dangereuse, et ils donnent ensemble épaisseur et vivacité à cette histoire d’amour sur fond politique.





Hemingway & Gellhorn, de Philip Kaufman Photo : Karen Ballard

Le retour de Philip Kaufman

Biopic classique, débutant par un retour en arrière (Martha, vieille femme, raconte son histoire) et inspiré par la correspondance existante entre la journaliste et l’écrivain, le film alterne entre moments en couleur et moments sépia d’archives dans lesquelles sont incrustés les acteurs (et qui permettent, par exemple, une discussion entre Gellhorn et Eleanor Roosevelt), pour mieux distinguer les époques durant lesquelles l’Europe change définitivement de visage. Une astuce de mise en scène simple, mais efficace, et surtout, signée Philip Kaufman. En 2012, cela faisait huit ans que le cinéaste de L’insoutenable légèreté de l’être ou de Henry et June n’avait pas tourné (cela expliquant peut-être pourquoi son film a eu les honneurs d’une première internationale au Festival de Cannes).





Hemingway & Gellhorn, de Philip Kaufman Photo : HBO

Un propos qui résonne particulièrement fort aujourd’hui

La projection d’un documentaire de Joris Ivens sur la montée des fascismes en Europe, des discussions sur Hitler, Mussolini ou Franco, la crainte de voir des politiciens populistes miser sur la pauvreté des populations pour stimuler la peur de l’autre et celle, encore plus grande, de constater la transformation de guerres civiles en guerre mondiale ou encore l’identité à moitié juive de Gellhorn… Mais aussi le machisme de l’homme et de la société supposant qu’une femme, aussi indépendante soit-elle, ne peut jamais tout à fait connaître le même succès qu’un homme. Oui, Heminghway et Gellhorn commence peut-être en1936, mais malheureusement, sa pertinence sociopolitique semble toujours aussi aiguisée. L’histoire n’est bel et bien qu’un éternel recommencement.





Hemingway et Gellhorn sur ICI Télé, le vendredi 23 novembre, à 1 h 06. La bande-annonce (source : YouTube)