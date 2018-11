Dallas Buyers Club en quelques influences

Voyez Dallas Buyers Club dimanche 18 novembre, à 0 h 30 sur ICI Télé

Lauréat de trois Oscar (acteur, second rôle masculin et maquillages) en 2013, Dallas Buyers Club a assurément conforté la place du québécois Jean-Marc Vallée parmi les réalisateurs qui comptent à Hollywood.

Mais ce film émouvant qui fait de la résilience son grand sujet, grâce au personnage de Ron Woodroof, un électricien chez qui on a diagnostiqué le VIH en 1985 et qui a décidé de faire lui-même le commerce des médicaments pour traiter cette infection, ne sort pas de nulle part. Voici quelques-unes de ses principales influences.

Une scène du film C.R.A.Z.Y. où le personnage de Zachary, joué par Marc-André Grondin, fait sa sortie du placard. Photo : Cirrus Communications, CRAZY Films

C.R.A.Z.Y. (Jean-Marc Vallée, 2005)

Sorti en 2005 et relatant la relation compliquée entre un père et son fils homosexuel dans les années 70, c’est le film le plus sensible et le plus personnel de Jean-Marc Vallée. Mais c’est aussi un film qui a laissé ses traces dans l’imaginaire du cinéaste puisque, dans Dallas Buyers Club, il en reprend quelques-uns des thèmes, notamment la lutte contre l’homophobie et l’exclusion de ceux que l’on juge différents. Comment rompre avec ses propres préjugés? C’est la question que se posent autant le personnage du père (Jean-Marc Côté) dans C.R.A.Z.Y. que celui de cet électricien qui va, pour les besoins de la cause, s’associer à un transsexuel.





Tom Hanks et Denzel Washington dans « Philadelphia ». Photo : TriStar Pictures

Philadelphia (Jonathan Demme, 1993)

L’homme condamné… Voilà bien une figure tragique qui peut se transformer en sujet d’inspiration majeur pain-béni pour les créateurs. C’était le cas dans Philadelphia, bouleversant regard jeté sur un avocat homosexuel et malade qui doit se battre contre ceux qui l’ont licencié. Et c’est aussi le cas dans Dallas Buyers Club, qui débute avec la condamnation de Ron à qui l’on annonce qu’il ne lui reste que 30 jours à vivre.





Erin Brockovich, de Steven Soderbergh Photo : STUDIOS UNIVERSAL CANADA LTÉE

Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000)

Comme le film de Steven Soderbergh, Dallas Buyers Club, c’est David contre Goliath : un homme ordinaire qui s’attaque à beaucoup plus grand et plus puissant que lui et qui, malgré les nombreuses embûches, ne baissera pas les bras (elle contre une entreprise du secteur énergétique, lui contre l’industrie pharmaceutique). Et comme chez Soderbergh, c’est à une célébration des héros ordinaires, quotidiens, que convie le film de Jean-Marc Vallée. À une différence majeure : le combat d’Erin Brockovich était mené pour la collectivité, celui de Ron Woodroof l’est aussi pour faire fonctionner sa propre petite entreprise de revente de médicaments.





Hunger, de Steve McQueen Photo : Les films Equinoxe

L’amaigrissement spectaculaire d’acteurs

Comme Christian Bale pour The Machinist, Tom Hanks pour Seul au monde, Michael Fassbender pour Hunger ou même Yves Montand pour L’aveu, Matthew McConaughey et Jared Leto se sont délestés de pas moins d’une vingtaine de kilos chacun pour interpréter Ron Woodroof et son associé. Cette transformation spectaculaire n’a fait qu’accentuer leur présence reptilienne à l’écran. En plus de leur faire gagner des Oscar!





