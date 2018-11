Le trésor d’ICI Tou.tv : Appelez mon agent, saison 3, de Fanny Herrero

En 2015, sur la chaîne publique française débarque une série phénomène. 10 %, ou Appelez mon agent du nom qu’on lui donne au Québec, s’immisce dans une agence d’artistes parisienne où une poignée d’agents et d’assistants président au destin des stars les plus prestigieuses du cinéma français tout en essayant de se dépatouiller avec le leur. Au programme : humour, visite satirique hilarante des coulisses du merveilleux monde du spectacle, mises en abyme de mises en abyme, présence de stars dans leur propre rôle (de Fabrice Lucchini à Joey Starr), un pilote réalisé par Cédric Klapisch et une bande d’agents aussi agaçants que formidablement attachants.

Événement, la troisième saison d’Appelez mon agent est désormais offerte sur ICI Tout.tv Extra (en plus des deux premières saisons), en même temps qu’elle l’est en France. Appelez ça un cadeau de Noël en avance.

Entre Monica Bellucci, Jean Dujardin ou Isabelle Huppert, les stars sont encore là, et les agents, encore plus à la croisée des chemins que d’habitude. Accouchements, trahisons et manigances : bienvenue dans cette troisième saison, un rien plus axée sur les intrigues personnelles que les deux autres, mais qui n’a rien perdu de son mordant. La preuve en 10 répliques déjà cultes, toutes tirées de l’extraordinaire épisode 4, le meilleur de la saison, qui se penche sur les problèmes d’horaires d’Isabelle Huppert!





[Isabelle Huppert] a la résistance d’un sherpa népalais.

Appelez mon agent, saison 3 Photo : France 2

Il faudrait qu’on représente plus de scénaristes. C’est génial pour nous. Ils sont à l’origine des projets et, en plus, ils sont quand même vachement plus faciles à gérer que les acteurs.

Oui, mais qu’est-ce qu’ils s’habillent mal!





C’est dans le 20e arrondissement.

Je n’aime pas les arrondissements à deux chiffres. C’est trop loin.





Mais quand je pense que j’ai mis les mains dans son vagin pour la naissance. Franchement, elle est gonflée. Bonjour, la reconnaissance.

Appelez mon agent, saison 3 Photo : France 2

C’est Andréa tout craché.

Moi, je trouve qu’elle ressemble à Gérard Depardieu.





Vous voulez du café?

Non, c’est vous que je veux.

Appelez mon agent, saison 3 Photo : France 2







Les trois saisons d’Appelez mon agent sont offertes sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce de la saison 3 (source : YouTube)