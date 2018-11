Martha Marcy May Marlene: quatre prénoms pour un grand film

Voyez Martha Marcy May Marlene dimanche 18 novembre, à 23 h 23, sur ICI Télé

En 2011, les festivals de Sundance puis de Cannes révèlent un nouveau nom, celui du cinéaste Sean Durkin qui, avec son premier film Martha Marcy May Marlene racontant la sortie d’une secte d’une jeune fille, s’impose comme un maître des atmosphères singulières. Voici au moins cinq bonnes raisons de se laisser tenter par la découverte.

Parce que c’est un premier film impressionnant

Oui, auparavant, Sean Durkin avait fait ses marques comme producteur (notamment avec l’impressionnant Afterschool), mais la maîtrise et l’assurance dont il fait preuve dans Martha Marcy May Marlene n’ont rien de celles d’un débutant. Fantasmes brumeux, pulsions de surpuissance, décor d’une maison bobo qui devient le théâtre d’une lutte mentale entre désir de liberté et besoin de limites, clairs-obscurs et sons stridents : malgré un rythme parfois trop alangui, Sean Durkin réussit son entrée en matière avec finesse et brio.





Martha Marcy May Marlene, de Sean Durkin Photo : 20th Century Fox



Parce qu’il se demande – et nous aussi – ce qu’est au juste la civilisation

Tout commence par une jeune femme seule. Elle vient de se sauver d’une secte. Mais là où d’autres auraient remonté la piste de l’avant et du pourquoi, Martha Marcy May Marlene, lui, ose plutôt le « comment ». Comment retrouve-t-on pied dans le monde après un tel passage? Comment choisit-on entre la sauvagerie et la civilisation? Comment se constitue-t-on comme être civilisé? Autant de questions, sans réelles réponses, qui hantent ce film troublant dont le fond philosophique résonne toujours autant aujourd’hui.

Parce qu’ils ne sont pas nombreux, les films à oser l’ambiguïté et l’incompréhension

Il y a déjà ces quatre prénoms dont est affublée l’héroïne. Puis, la déprogrammation qu’elle a subie auprès d’une secte à la campagne avant de trouver refuge chez sa sœur. Mais il y a surtout ce personnage étrange et fascinant, comme vierge et sauvage, dépouillé de tout vernis social, pour n’être plus qu’instinct et pulsion. Qui est-elle? Comment a-t-elle fui? Que trouvera-t-elle? Elle reste jusqu’au bout un mystère sur deux pattes, nous rappelant que cette privation de liberté et de personnalité pourrait bel et bien arriver à n’importe qui.





Martha Marcy May Marlene, de Sean Durkin Photo : 20th Century Fox



Parce qu’il a redoré le nom des Olsen

Si les deux jumelles, Mary-Kate et Ashley, ont monopolisé ce nom en l’associant à des idées peu positives, Martha Marcy May Marlene nous a fait découvrir la troisième sœur de la famille : Elizabeth. Traits graciles et allure pataude, elle se révèle dans ce film, qu’elle habite d’une présence proprement envoûtante, entre pure animalité et innocence enfantine.

Parce qu’il appelle de belles comparaisons : Sofia Coppola et Roman Polanski

Construisant une atmosphère de tension constante, préservant avec force une dimension parfaitement énigmatique, développant un récit presque serein, et donc d’autant plus glaçant, Martha Marcy May Marlene conjugue onirisme anxiogène à la The Virgin Suicides et quotidien maléfique à la Rosemary’s Baby, tout en osant de nombreux clins d’œil au cinéma d’horreur le moins sensationnaliste. Mais sur ces fondations, il parvient aussi à asséner un grand coup : celui de refuser de tout expliquer, de tout souligner, de tout dénouer, tendance plus que néfaste d’une bonne partie du cinéma contemporain.





