La relève documentaire à l’honneur

Ils seront huit, nerveux l’imagine-t-on, à dévoiler pour la première fois leurs courts documentaires dimanche soir prochain, à 19 h, à la Cinémathèque québécoise. Ce sera l’occasion bien sûr de tester, pour une première fois, leur approche du réel, mais aussi de peut-être gagner un prix, qui sera remis lors de cette soirée gratuite, ouverte au public et en tous points placés sous le signe de la découverte.

Mieux encore, à partir du 12 novembre, Chloé virgule (Chloé Gayraud, Andréanne Martin), Fermé définitivement (Amélie Barrette), La même eau (Charlotte Brousseau), Les dos droits (Noémie Gagnon), Marées (Juliette Granger), Amour Is Love (Joanna Chevalier et Harold Junior Julmice), Shirley Temple (Audrey Nantel-Gagnon) et Train Hopper (Amélie Hardy) seront offerts sur ICI Tout.tv. Oui, on vous gâte!

Pour en savoir plus sur le court documentaire, les espoirs de 2018 et l’allure de cette soirée de la relève Radio-Canada, nous nous sommes entretenus avec celui qui aura la tâche de mener cette soirée du dimanche 11 novembre : l’animateur Matthieu Dugal.

Dans vos mots, qu’est-ce que La soirée de la relève?

J'ai assisté à la naissance du festival Regard au Saguenay en 1995, un festival que je suis depuis ce temps (même si je l'ai manqué ces dernières années). Je suis un grand fan du format court métrage, et La soirée de la relève me ramène à quelque chose de fondamental en cinéma : le désir et l'urgence d'en faire. J'ai énormément de respect pour ces jeunes qui font face aux difficultés énormes de produire quelque chose, même si techniquement, ce n'est plus ce que c'était. Il n'en demeure pas moins qu'au moment où tout le monde pense qu'il a quelque chose d'important à dire, et peut le faire en huit secondes et quart, de voir qu'on prend le temps pour faire quelque chose lui donne du lustre. Ça paraît, prendre son temps.





Soirée de la relève Radio-Canada aux Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal Photo : Gracieuseté des RIDM



Vous avez animé la même soirée l'an dernier. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et qu'est-ce que vous espérez pour cette année?

Ce qui me marque, et ce que j'aime des festivals, c'est un peu ce que j'essaie de trouver dans le concert, la visite au musée ou l'écoute musicale à la maison, moi qui ne s'est débarrassé ni de mes CDs ni de mes vinyles (et j'en achète encore) : la beauté du geste qui donne de l'importance à l'art. Pour moi, se lever, changer de disque, virer le disque de côté, fouiller, bouquiner, se déplacer, aller dans les musées, aller dans les salles et rencontrer des gens autour de l'art et de la culture, ça redonne du lustre à ces choses qui ne sont pas que des fichiers en ligne. L'art, c'est une rencontre, c'est un effort, c'est un désir. Ce n'est pas juste d'être assis sur son sofa et de réclamer que tout soit disponible quand je veux et où je veux.

Trois mots pour décrire les films de cette année?

Je ne parlerai pas de mes coups de cœur, car je veux que les gens viennent voir cette programmation sans préjugés. Je dirais que le fil conducteur du festival cette année, premièrement, c'est qu'on y trouve 90 % de réalisatrices. C'est une méga bonne chose. Je n'essaie pas de faire du sexisme à l'envers, mais il est indéniable qu'en haut de la pyramide du cinéma, l'écrasante domination masculine (des réalisateurs qui par ailleurs font souvent d'excellents films) est profondément injuste. On l'a vu aussi avec l'affaire Weinstein : des environnements exclusivement masculins peuvent s'avérer au mieux injustes, au pire toxiques. Notre société manque de modèles féminins dans un méchant paquet de domaines, et malheureusement, le cinéma en fait encore partie.

Qu'est-ce qui vous plaît dans la forme « court documentaire »?

Je n'aime pas « le court » davantage que « le long ». J'aime les bonnes histoires. J'aime les gens qui réussissent encore à m'ébahir avec des images dans une des époques de l'histoire où leur quantité ne les a jamais autant dévalorisées. J'aime d'abord et avant tout qu'on ne me prenne pas pour un épais. Pour moi, les RIDM dans leur ensemble, c'est ça. Je sais qu'on s'adresse à moi avec des propositions intelligentes, quel que soit le contenu qu'on me montre.





La soirée de la relève Radio-Canada aura lieu dimanche 11 novembre, à la Cinémathèque québécoise.