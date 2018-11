Yves Saint Laurent et la mode à l’écran

Voyez Yves Saint-Laurent samedi 10 novembre à 0 h 30 sur ICI Télé

Glamour et frous-frous, taffetas et coupes de champagne : le monde de la mode est, en général, associé à quelques clichés évidents. Mais plusieurs films ont tenté d’en faire un portrait plus juste, ou au moins plus complexe.

Yves Saint Laurent, de Jalil Lespert (2014)

Musique solennelle, réalisation soignée, reconstitution élégante : Yves Saint Laurent plonge dans le Paris de 1957 alors que le tout jeune créateur, alors âgé de seulement 21 ans, prend les rênes de la maison de prestige Christian Dior et s’apprête à rencontrer l’amour de sa vie, Pierre Bergé (qui a d’ailleurs autorisé ce film, permettant au réalisateur de tourner dans les lieux mêmes de leur vie commune ou à utiliser les vrais vêtements créés par Saint Laurent). Si l’aspect biopic reste lisse et de bon ton en respectant étapes de vie et conventions du genre et en faisant défiler quelques gros noms du cinéma français dans des seconds rôles (de Guillaume Gallienne à Laura Smet), ce qui frappe, c’est bien sûr l’interprétation au mimétisme quasi parfait de Pierre Niney, habité autant par le génie que par les angoisses du grand créateur.





Saint-Laurent, de Bertrand Bonello Photo : Métropole Films

Saint Laurent, de Bertrand Bonello (2014)

Sur le même sujet que Jalil Lespert, et la même année, Bonello change pourtant la donne. Se concentrant uniquement sur la période 1965-76, et dans un style plus viscontien que biographique, le cinéaste aligne les séquences frôlant le sublime pour mieux réfléchir, avec férocité et finesse, sur le statut et la valeur de l’artiste dans un monde comme le nôtre, et ce qu’il peut en coûter à ceux qui optent pour cette carrière. Dans un rôle complexe, instable, intransigeant et habité, Gaspard Ulliel révèle une puissance rare et une vulnérabilité proprement poignante tandis que le film, scrutant beauté et décadence, pathétique et magnifique, devient une proposition de cinéma aussi suave que charnelle, aussi insolente qu’intoxicante.





Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson Photo : Universal

Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson (2018)

Dans les années 50, Reynolds Woodcock fait la pluie et le beau temps dans le monde de la mode. Dans ce qui a été annoncé comme son dernier rôle, Daniel Day-Lewis compose un personnage hallucinant, tout en intériorité, en méchanceté contenue, en cicatrices béantes, ne sachant évoluer que par la domination et la tyrannie, contrepartie qui lui semble logique puisqu’il a le pouvoir de rendre les femmes belles. Entre classicisme hitchcockien et modernité absolue, Phantom Thread se sert du monde ouaté et élégant de la mode pour mieux scruter la toxicité des relations qu’entretiennent ceux qui la maîtrisent. Un coup de génie.





Le documentaire McQueen Photo : Entract Films

McQueen, de Ian Bonhôte et Peter Ettedgui (2018)

Issu d’un quartier défavorisé de Londres, Alexander McQueen ne semblait en rien prédestiné à devenir un des couturiers les plus flamboyants, provocateurs et imaginatifs de notre siècle. C’est pourtant son histoire, inimaginable et tragique (le créateur s’est enlevé la vie à 41 ans, en 2010), qu’évoque ce documentaire élégant et soigné. Entrevues, séquences d’archives, musique puissante de Michael Nyman, mises en scène émotives et passionnées : le film épouse le bouillonnement créatif et les souffrances intérieures de McQueen en composant un portrait complexe et proprement fascinant.





Qui êtes-vous Polly Maggoo, de William Klein Photo : Delpire Productions

Qui êtes-vous, Polly Maggoo?, de William Klein (1966)

Polly est un mannequin vedette (interprétée par la vraie modèle Dorothy McGowan). Autour d’elle, ça bourdonne, ça piaille, ça s’écharpe, et sous l’œil du grand photographe de mode William Klein, ce petit théâtre de la mode devient l’objet d’une satire mordante et déstructurée sur le règne factice du paraître. Entre la musique de Michel Legrand, les présences de Jean Rochefort, de Samy Frey, de Philippe Noiret ou d’Alice Sapritch, et un noir et blanc aux contrastes saisissants, le portrait de la jeunesse des années 60 est acide, mais aussi profondément jubilatoire





