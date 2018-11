Le trésor d’ICI Tou.tv : Tom à la ferme, de Xavier Dolan

Tom est un jeune publicitaire montréalais. Dès que nous le rencontrons, il est en route. Direction la campagne, pour les funérailles de celui qui était son amoureux. Mais sur place, la rencontre avec la mère du défunt, qui ne savait rien de la vie de son fils, et surtout avec son frère (Pierre-Yves Cardinal, aussi charismatique qu’effrayant), qui va obliger Tom à un jeu de dupes pervers, bouleverse encore davantage le jeune homme (joué avec aplomb et sobriété par Dolan lui-même).

En 2014, c’était déjà son quatrième film. Mais surtout, c’était un film dans lequel Xavier Dolan réinventait les règles qui semblaient jusque-là régir son cinéma. Une réinvention de lui-même, en somme, d’ailleurs confirmée par la bande par la présentation en première de Tom à la ferme au Festival de Venise(alors que ses autres films avaient tous eu les faveurs d’une sélection à Cannes) ou le fait que pour la première fois, le cinéaste adaptait le texte d’un autre (en l’occurrence, une pièce de Michel-Marc Bouchard).





Tom à la ferme, de Xavier Dolan Photo : Les films Séville



J’ai tué ma mère, Les amours imaginaires, Laurence Anyways : en trois films, Xavier Dolan a imposé un style flamboyant, pop et loquace reconnaissable entre mille. Pourtant, avec Tom à la ferme, les choses changent sans que, pourtant, rien de ce film ne paraisse entièrement inédit ou déstabilisant. Car le cinéaste y pratique, avec une grande intelligence, l’art du troc. L’urbanité un rien précieuse d’avant est ainsi remplacée par une ruralité plus crasseuse. Le ralenti, qu’il pratiquait à outrance, disparaît au profit de magnifiques clairs-obscurs. Les gros plans se transforment en profils nets et découpés. Mais surtout, à l’exubérance sentimentale sont préférés la retenue et le malaise.

Car Dolan réussit, dans Tom à la ferme, à composer une atmosphère aussi vicieuse que dérangeante. Observant la ferme où tout se joue comme un lieu de cinéma particulièrement inquiétant, chargeant le moindre des gestes quotidiens de 1001 sous-entendus troubles, il compte autant sur la musique anxiogène de Gabriel Yared, la photo stressante d’André Turpin, le montage serré ou les formats de plans accentuant une impression physique d’étouffement pour servir une construction dramatique ample et prenante.

Et c’est bien ce qui plaît tant dans Tom à la ferme : le sentiment de voir un cinéaste ayant compris que, fondamentalement, son style, sa patte, ne seront que plus remarquables s’ils sont mis au service d’une intrigue, et non pas de la construction d’une persona de vedette du grand écran.

