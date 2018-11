Pauline la grande, vue par Pascale Ferland

À droite : Pauline Julien, chanteuse, comédienne, pasionaria de la cause féministe et souverainiste, amoureuse de Gérald Godin. À gauche : Pascale Ferland, cinéaste dont les documentaires (Adagio pour un gars de bicycle) autant que les fictions (Ressac) ont démontré une sensibilité et une intelligence de mise en scène rare. Au centre : un documentaire, Pauline Julien, intime et politique, qui retrace les grandes étapes de la vie de l’engagée. Un film gorgé d’archives rares (la cinéaste a eu accès à un fonds d’archives de pas moins de 70 boîtes), tantôt inspirantes, tantôt éloquentes, toujours bouleversantes. Nous avons rencontré la réalisatrice.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir consacrer un film à Pauline Julien?

J’ai connu la fille de Pauline Julien – Pascale Galipeau, une spécialiste de l’art brut – en 1999 alors que je faisais des recherches pour mon premier long documentaire. À l’époque, Pauline venait de mourir, donc ce n’était pas le bon moment de faire un film sur elle. Puis, en 2010, Simon Beaulieu a fait le documentaire Godin, où Pauline apparaissait en filigrane. Je suis donc allée le voir en lui demandant s’il avait l’intention de consacrer aussi un film à Pauline. Il m’a dit non, mais j’étais préoccupée par l’idée de me distancer formellement de son film. J’ai donc mis ça sur la glace et, en 2014, comme j’étais déprimée et que je trouvais le contexte sociopolitique déconcertant, j’avais le goût de trouver un sujet de travail inspirant. En fouillant dans mes notes, je suis retombée sur Pauline et là, j’ai trouvé que c’était le bon moment. Bien sûr, je connaissais son aura. Ma mère et mes tantes en parlaient comme d’une grande femme, importante pour le Québec, et ça m’a donné envie d’approfondir. J’en ai découvert beaucoup, parce que je ne réalisais pas à quel point elle était fougueuse, à quel point elle avait la capacité de dénoncer les injustices sociales.





Pauline Julien interprète une chanson à l'émission Vedettes en direct, en mai 1979. Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty



En quoi Pauline Julien est-elle, selon vous, une figure actuelle?

L’arrivée de #MeToo, les revendications des étudiants en 2012… Pauline aurait participé à ces actions. On est aussi dans une époque qui penche de plus en plus à droite, avec l’émergence de groupes radicaux comme Atalante, La Meute, etc. Les années 70 ont été tellement inspirantes au Québec, mais qu’est-ce qui se passe aujourd’hui, où est-ce qu’on s’en va? Pauline me semble actuelle parce que c’est un modèle que je voudrais offrir aux jeunes. Je pensais beaucoup à eux en faisant ce film. S’il peut y avoir des jeunes qui se l’approprient et qui portent son message en se disant « moi aussi, je peux », je vais avoir fait œuvre utile dans ma vie!

Qu’a-t-elle de fondamentalement québécois à vos yeux?

J’ai voulu appuyer cette métaphore dans mon film. Pauline et Gérald se sont battus côte à côte pour une cause commune : la souveraineté. En 80, Pauline était tellement certaine qu’ils allaient gagner qu’elle n’avait pas prévu de chanson au cas où ils perdent. Tout ce qu’elle avait, c’était La danse à Saint-Dilon. Avec le recul historique, c’était une bonne idée. Si elle avait chanté Mommy ou une chanson plus triste, il y aurait eu un suicide collectif! Bien sûr, c’est une coïncidence que Godin ait été diagnostiqué d’une tumeur en 1984, mais métaphoriquement, il y a un lien avec l’échec du premier référendum. Puis il meurt en 1994; en 1995, il y a le deuxième référendum, et Pauline se suicide trois ans après. La réalité m’a permis de créer une métaphore directe, comme si la vie de ces personnages était directement liée au projet d’indépendance du pays.

Trois mots pour définir Pauline Julien, selon vous?

Force. Engagement. Passion.





