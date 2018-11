RIDM 2018 : quatre coups de cœur et un trésor

Instantané d’une situation, creusant les chemins de traverse de sujets d’actualité, ou simplement détaillant des récits illuminant différemment nos quotidiens, les documentaires ont ceci de fascinant qu’ils peuvent nous faire voyager à cent lieues de notre réalité tout en réaffirmant l’universalité de ce qui est fondamentalement humain. Au cœur de la programmation riche des RIDM cette année (où l’on retrouve aussi l'excellent Premières armes, de Jean-François Caissy), nous avons choisi cinq documentaires à découvrir, dont l’un est fort probablement l’un des meilleurs films de l’année.





De chaque instant, de Nicolas Philibert Photo : Les Films du Losange

Un des trésors de cette année cinéma : De chaque instant, de Nicolas Philibert

Des jeunes gens se lavent les mains, longuement, précautionneusement. C’est la première étape de leur formation. Car ils étudient en soins infirmiers. Avec un calme, une précision et une humanité rares, Nicolas Philibert observe en différents chapitres l’apprentissage de ce métier essentiel avec une attention remarquable. Oui, le cinéaste du merveilleux Être et avoir a un œil, c’est évident. Dans la plus pure tradition du direct, la plupart du temps en plans fixes, il observe donc ces élèves lors de leçons théoriques, mais aussi très vite, dans leurs premiers contacts avec les douleurs, les blessures, les désespoirs. Un film bouleversant, dont on ressort grandi et avec la solide conviction que ceux qui choisissent ce métier ne sont pas qu’aidants, ils sont l’épine dorsale, souvent négligée, d’un système essentiel et aux premières loges de tout ce qui traverse la société. Le pire comme le meilleur.





Football infini, de Corneliu Porumboiu Photo : MK2 Mile End

Le football comme terrain d’expérimentation utopique : Football infini, de Corneliu Porumboiu

Décidément, le cinéaste roumain aime le sport. Après The Second Game, il consacre un nouveau documentaire au football, mais sous l’angle pour le moins singulier de la révolution utopique. Car, c’est bien ce que désire Laurentiu Ginghina, ami du réalisateur et héros de Football infini. Blessé au tibia quand il était jeune, devenu haut fonctionnaire, Laurentiu a toujours gardé l’envie de changer les règles du football, histoire de le rendre plus rapide et moins violent. Éclairage bleu-gris, naturalisme épuré, discussions entre le cinéaste et le protagoniste (qui débordent bien vite le cadre footballistique pour évoquer un rêve américain raté ou Spider-Man!) : on pourrait croire Football infini un rien tristounet. Et pourtant, le talent de conteur né de Laurentiu ou la mise en pratique par le cinéaste de ces nouvelles règles finissent vite par emporter l’adhésion pour un documentaire dont la simplicité apparente cache des trésors d’humanité.





Ma guerre, de Julien Fréchette Photo : ONF

La guerre pour soigner des blessures intimes : Ma guerre, de Julien Fréchette

Ils sont recrutés via les réseaux sociaux, payent leur voyage par des campagnes de sociofinancement et se procurent des munitions pareilles à celles utilisées par l’État islamique, qu’ils s’en vont combattre. Ils sont des centaines d’Occidentaux à répondre à l’appel : celui d’aller combattre cette organisation monstrueuse, aux côtés des forces kurdes en Irak. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Ma guerre suit quatre d’entre eux, au cours d’un périple dont ils ne reviendront peut-être pas, où leur apparente noblesse d’âme vient en réalité signifier, pour plusieurs, un passé dont ils veulent s’enfuir, un quotidien qu’ils jugent trop ennuyeux ou une quête intime pour pouvoir simplement devenir un meilleur être humain. Troublant, émouvant et mélancolique, Ma guerre vise juste, sans complaisance et sans sensationnalisme.





Des histoires inventées, de Jean-Marc E. Roy Photo : La boîte de Pickup

Un voyage dans l’imaginaire d’André Forcier : Des histoires inventées, de Jean-Marc E. Roy

Moitié d’un duo dont les courts métrages (Bleu tonnerre, Crème de menthe) ont notamment brillé à Cannes, Jean-Marc E. Roy se lance en solo pour mieux décortiquer son, et notre, rapport, visiblement fasciné, à l’étoile sombre du cinéma indépendant québécois André Forcier. Auteur marginal d’univers poétiques (ou le contraire), Forcier se raconte autant qu’il est raconté dans ce film superbement mis en scène et qui, par le biais d’un montage mêlant archives, entrevues et nouvelles visites de scènes marquantes de son cinéma (de L’eau chaude, l’eau frette à Embrasse-moi comme tu m’aimes, en passant par Au clair de la lune) dresse un portrait de cet absolutiste du réalisme magique qui croit que le rôle du cinéma est de « concentrer la vie, parce qu’elle est plate en soi ». Un portrait à son image : imaginatif, sincère et profondément émouvant.





Premières solitudes, de Claire Simon Photo : Sophie Dulac Distribution

L’adolescence décortiquée : Premières solitudes, de Claire Simon

Il y a la famille. Les amis. Les modèles amoureux dont ils héritent et ceux dont ils rêvent. La solitude voulue ou imposée. Ce qui se passera demain aussi, et dont ils n’ont aucune idée. Mais tout cela les préoccupe assurément. La preuve, ils en parlent, tout le temps. Et ce sont ces conversations, intimes, touchantes, amusantes, qu’a captées Claire Simon (Les bureaux de Dieu, Gare du Nord…) lors de son immersion au lycée d’Ivry auprès d’une poignée de jeunes gens de 16 à 18 ans, en classe de première, spécialité cinéma. D’origines diverses, participant avec une liberté de parole rare à ce forum improvisé par la cinéaste (qui les a filmés après leur avoir donné quelques mots-clés et surtout offert le temps – rare – pour de longues discussions), ils sont les héros ordinaires de cette peinture généreuse et sensible de la jeunesse française.







Les RIDM auront lieu du 8 au 18 novembre.