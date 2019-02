Y a-t-il plus grand plaisir que de (re)voir Barton Fink?

Voyez Barton Fink sur ICI Télé le dimanche 4 novembre, à 1 h 23

En 1991, les frères Coen frappent un grand coup en réalisant ce qui deviendra l’un de leurs (et de nos) classiques : Barton Fink. Pourquoi le (re)voir aujourd’hui? Voici au moins 10 bonnes raisons.

Barton Fink, des frères Coen Photo : 1996-98 AccuSoft Inc., All right

Même le Festival de Cannes a succombé

En 1991, le jury du Festival, présidé par Roman Polanski, ne peut pas résister. Lars Von Trier, Spike Lee ou Maurice Pialat ont beau être de la compétition, c’est Barton Fink qui repart avec une Palme d’or, un prix de la mise en scène et un prix d’interprétation masculine.

Le scénario a été écrit en trois semaines

Durant le tournage de leur film précédent, Miller’s Crossing, les frères Coen ont connu mille et une difficultés. Or, plutôt que de se décourager, ils se sont servis de cette période compliquée, durant le tournage même, pour exorciser le tout en écrivant un scénario… sur un scénariste ne parvenant pas à répondre aux exigences de son producteur.

Barton Fink, des frères Coen Photo : Circle Films

C’est une mise en abyme vertigineuse…

Le film nous plonge dans l’esprit d’un jeune auteur de théâtre new-yorkais appelé à Hollywood pour écrire un film. Mais paralysé par la peur de la page blanche, l’homme se perd dans toutes sortes de pensées pour le moins dérangeantes. À moins qu’elles ne soient vraies?

… mais tirée d’une histoire vraie

Les Coen ne s’en sont jamais cachés : l’inspiration du personnage de Barton leur est directement venue du dramaturge Clifford Odets, auteur qui a notamment signé le scénario de Sweet Smell of Success en 1957.





Barton Fink, des frères Coen Photo : 20th Century Fox

C’est une satire irrésistible du monde du cinéma

Producteur obèse et hilare, pression sur les auteurs, starlette et autres clichés : les frères Coen s’en donnent à cœur joie pour mieux s’amuser des travers d’Hollywood, présentée comme une machine à broyer les esprits les plus fragiles.

Le film noir y est mangé à la sauce fantastique

Barton Fink se situe en 1941, grande année du film noir classique. Mais c’est avec beaucoup d’inventivité que ce genre est sans cesse revampé par des accents sanglants et fantastiques particulièrement bien trouvés.





Barton Fink, des frères Coen Photo : Circle Films

John Turturro y trouve son plus grand rôle

Lunettes rondes, allure dégingandée, panique constante dans le regard : John Turturro n’a peut-être jamais été aussi horripilant et émouvant en même temps que dans ce rôle qui lui colle encore à la peau.

C’est la première collaboration entre Roger Deakins et les frères Coen

Auparavant, les Coen travaillaient avec le directeur photo Barry Sonnenfeld (depuis devenu réalisateur). Mais en 1991, ils trouvent celui qui va illuminer presque tous leurs films par la suite : le génial Roger Deakins qui, ici, soigne intérieurs ocre, éclats surnaturels et textures des couleurs.





Barton Fink, des frères Coen Photo : 1996-98 AccuSoft Inc., All right

Il est truffé de clins d’œil

Apparition de Sonnenfeld en client dans un café, référence au film précédent des Coen, Miller’s Crossing, dans lequel un immeuble portait le nom de Barton Arms, et multiples clins d’œil à l’histoire du cinéma (en particulier aux films de Polanski) : Barton Fink s’amuse autant avec les codes du genre qu’avec le cinéma dans son ensemble.

L’image de la femme dans le tableau reste un mystère

Si l’image finale du film, celle d’une femme peinte dans un tableau, est peut-être une des fins les plus malignes de l’histoire du cinéma, elle reste néanmoins source de multiples interprétations : vient-elle confirmer que tout cela n’a existé que dans l’esprit de Barton? Est-elle une métaphore de la mort? Un éden inatteignable? Les Coen eux-mêmes ont toujours refusé de se prononcer…





Barton Fink, sur ICI Télé, le dimanche 4 novembre, à 1 h 23. La bande-annonce (source : YouTube)