3 bonnes raisons de (re)voir Nœud du diable

Voyez Nœud du diable sur ICI Télé samedi 3 novembre, à 0 h 30.

En 1993, un sordide fait-divers a traumatisé West Memphis, en Arkansas. Dix ans plus tard, Atom Egoyan en tirait un film pour le moins crève-cœur. Voici au moins trois bonnes raisons de le (re)voir.





Noeud du diable, d'Atom Egoyan Photo : Tina Rowden

C’est une histoire vraie

Ça devait être une soirée normale, banale même, mais ce soir-là, Stevie, Michael et Christopher, 8 ans, ne sont jamais rentrés à la maison après être partis faire du vélo près d’un cours d’eau. Le lendemain, on les a retrouvés nus et ligotés, au fond de la rivière. En se concentrant sur la figure de la mère de Stevie, Pam, Atom Egoyan a donc abordé à sa façon ce fait-divers terrible. À sa façon, car quatre documentaires (Paradise Lost 1, 2 et 3, et West Memphis) l’avaient déjà détaillé, en révélant des éléments de preuve encore inconnus et en montrant comment trois adolescents, adeptes de satanisme et de heavy métal, avaient été accusés à tort (ils ont été libérés en 2011, après 18 ans d’emprisonnement). Pas d’après pour Egoyan, qui s’est par la suite plutôt concentré sur le choc causé par ces atroces morts sur la communauté (on se souviendra ici de The Sweet Hereafter, qu’il a réalisé en 1997, sur un thème similaire), mais il s’est surtout intéressé au procès ayant mené à la condamnation des innocents.





Noeud du diable, d'Atom Egoyan Photo : Tina Rowden

C’est un réquisitoire accablant contre les institutions

Preuves perdues, travail bâclé, police défaillante, avocats partisans du moindre effort : Nœud du diable, adapté du livre de Mara Leveritt, n’hésite pas à tacler une enquête et un procès bien trop vite faits. Surtout, il met en cause l’espèce d’hystérie collective s’étant emparée de la petite bourgade, toute prête à accuser et à détruire la vie de jeunes hommes pour de simples préjugés, peu importe les faits. Et si le film n’apporte pas d’éléments nouveaux à ce cas, il en détaille chaque élément avec une précision qui ne saura que convaincre de la réelle innocence de ceux que l’on a appelés les « West Memphis Three ».





Noeud du diable, d'Atom Egoyan Photo : Tina Rowden

Reese Whiterspoon est parfaitement à son aise

Avec une silhouette alourdie, un visage tordu par la douleur et un accoutrement peu flatteur, l’actrice joue cette mère détruite, cherchant du réconfort où elle le peut et doutant de plus en plus de l’honnêteté de son propre mari avec une force de conviction rare. Si on ne peut pas en dire autant de son acolyte Colin Firth (jouant un détective privé s’engageant lui-même pro bono au profit de la défense), elle est celle qui apporte une dimension profondément humaine, et donc émouvante, à ce drame procédural.





Nœud du diable, sur ICI Télé, le samedi 3 novembre, à 0 h 30.