Le trésor d’ICI Tou.tv : Ça commence aujourd’hui, de Bertrand Tavernier

Daniel est directeur d’école maternelle. C’est le genre de métier que l’on imagine particulièrement gratifiant, permettant un contact constant avec ce que l’enfance peut avoir de plus émerveillant et de plus adorable. Toutefois, dans la réalité, comme souvent, les choses sont parfois bien différentes.

À mille lieues de l’image d’Épinal des comptines et des doudous, Bertrand Tavernier décidait en 1999 de dresser un constat tout autre à travers le cas de Daniel, car ce dernier exerce à Hernaing, dans une région du nord de la France, oubliée par la prospérité, rongée par le chômage et pire. Oui, pire, car de son métier – poste d’observation sociologique –, Daniel (Philippe Torreton, entouré de nombreux non-professionnels, dans un de ses, si ce n’est son, meilleurs rôles) va tout voir : l’épuisement des parents, le lâcher-prise sur l’éducation, les mauvais traitements, la pauvreté, l’alcoolisme, le vandalisme, la violence… Sans parler de l’administration scolaire qui n’a ni le temps, ni les ressources, ni parfois la compréhension nécessaires à atténuer ces souffrances, qui se répercutent directement sur les enfants.





Ça commence aujourd'hui, de Bertrand Tavernier Photo : Little Bear production et Les Films Alain Sarde



Sous l’œil d’un autre cinéaste, le sensationnalisme racoleur et le misérabilisme se seraient probablement invités dans la cour de récréation. Toutefois, Tavernier filme droit, dignement, sans rien cacher, mais sans rien exploiter non plus. Les plans sont clairs, nets, d’un naturalisme sans artifice, et la direction du film à l’ancrage ouvertement documentaire (le film est inspiré des récits d’un vrai instituteur) l’est tout autant; plutôt que de vouloir faire pleurer les gens dans les chaumières, le cinéaste a fait de son personnage principal un héros ordinaire, de ceux qui prennent ces problèmes monstrueux sur leurs épaules et tentent d’y apporter quelques solutions, même temporaires, même seulement à hauteur d’homme, et même sans réussir totalement à garder la maîtrise de ses émotions.

Un homme seul face au système? Pas exactement, car la force de Ça commence aujourd’hui, précurseur à sa manière du cri du cœur de l’essai Indignez-vous, de Stéphane Hessel, n’est pas tant d’inventer un Robin des bois moderne, mais plutôt de montrer comment le pire peut aussi parfois réveiller le meilleur chez l’humain et comment, parfois, cela ne suffit malheureusement pas, ce qui est, bien évidemment, aussi douloureux que poignant.





Découvrez Ça commence aujourd’hui sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).