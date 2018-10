Cinemania 2018 : un voyage en cinq temps au cœur du cinéma français

Baguette sous le bras et arrogance affichée? Le cinéma français est heureusement bien plus que ces clichés. Mis à l’honneur depuis plusieurs années par le festival Cinemania, il se décline en autant de variations qu’il peut y avoir de nuances dans l’identité française. Voici cinq films particulièrement réussis que nous avons sélectionnés dans cette programmation.





Pupille, de Jeanne Herry Photo : Trésor Films

Au cœur de la parentalité (voulue ou non) : Pupille, de Jeanne Herry

La parentalité. L’adoption. Les sentiments contradictoires qui s’y attachent et tout le système administratif qui encadrent ces dernières. L’approche chorale et les allers-retours temporels, mais aussi l’inspiration documentaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jeanne Herry (Elle l’adore) aime les défis. Dans Pupille, elle les relève haut la main, ciselant les contours d’un film tendu, sobre et émouvant. En retraçant l’aventure non seulement d’un bébé né d’une mère qui désire un accouchement sous X, mais de tous ceux qui croiseront la route de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit adoptable, son film réussit à aborder ce sujet bouleversant en préférant l’épure aux émotions téléphonées; la sincérité aux grandes performances (Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche et Élodie Bouchez sont parfaits : tantôt drôles, tantôt bouleversants); le naturalisme à la fabrication sensationnaliste. Une réussite.





Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré Photo : Les Films Pelléas

Les possibles de l’amour : Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré

Paris, 1993. Jacques (Pierre Deladonchamps, d’un charisme irrésistible) est écrivain et père sans grand moyens; sans grandes perspectives sentimentales non plus. Jacques est aussi malade; il aimerait avoir le courage de résister et de ne plus se montrer à son amant. Beaucoup plus posé et ample qu’à son habitude, Christophe Honoré (Les chansons d’amour) signe un portrait des années sida, à mille lieues de l’énergie du désespoir échevelée qui traversait 120 battements par minute, de Robin Campillo. Non : chez lui, c’est l’intime, le feutré et l’élégance soignée (même dans le désir le plus charnel) qui priment. Naviguant entre hier (1990, quand Jacques fait la rencontre d’un jeune étudiant) et 1993 (alors que leur histoire est condamnée), et dialogué avec génie, le film – en partie autobiographique, mais entièrement inventif – réussit à conjuguer le bonheur des premiers élans amoureux et la tristesse infinie des histoires qui s’achèvent sans pathos, mais avec une émotion, une sincérité et une spontanéité qui touchent droit au cœur.





Nos batailles, de Guillaume Senez Photo : Haut et court

La violence ordinaire disséquée : Nos batailles, de Guillaume Senez

Oui, la musique synthétique du début comme celle de la fin pourraient rappeler Drive. Oui, le personnage central de syndicaliste en milieu ouvrier pourrait faire penser à celui tenu par Vincent Lindon dans En guerre. Mais en s’éloignant du documentaire et du polar taiseux, Nos batailles dissèque plutôt la vie d’un homme ordinaire explosant en mille morceaux après que sa femme l’eut quitté, le laissant seul avec deux enfants et obligé de faire face à un employeur de plus en plus inhumain. Et si les coutures du récit de Nos batailles restent parfois un peu trop visibles, on se laisse prendre par le rythme tendu et généreux de ce film aux dialogues improvisés et aux personnages complexes, chargé d’une émotion brute; une œuvre, surtout, portée de bout en bout par un Romain Duris d’une épaisseur dramatique et d’une sincérité renversantes.





En liberté, de Pierre Salvadori Photo : Memento Films Distribution

La comédie réinventée : En liberté!, de Pierre Salvadori

Une policière réalise que son mari décédé, héros de la police, n’était en fait qu’un pourri. Sur cette prémisse, Salvadori réinvente les codes du film policier – les entraînant vers un humour burlesque irrésistible – ainsi que ceux de la comédie romantique, faisant de cette femme irrésistible un moteur de l’action, tandis que les hommes qui l’entourent portent émotions et sentiments. Un coup de pied dans la fourmilière qui non seulement fait un bien fou, mais colore le film entier d’un tonus et d’un désir de fiction imparables, en plus de s’amuser de tout… sans pourtant jamais verser dans la parodie. Évidemment, Adèle Haenel, à mille lieues des rôles plus graves qu’on lui confie d’habitude, s’en donne à cœur joie en traversant ce film coloré et à l’effet « pop » (primé à la dernière Quinzaine des réalisateurs), ce qui ne fait qu’ajouter au bonheur.





Amin, de Philippe Faucon Photo : Pyramide Distribution

La dignité, tout simplement : Amin, de Philippe Faucon

Après un film comme le sublime Fatima, le risque était grand pour Philippe Faucon de se répéter, ou plus simplement de ne pas retrouver la grâce. Or, il n’en est rien. Amin ne redit pas : il étend, complexifie et densifie le propos. Amin est un ouvrier venu du Sénégal. Sa femme et ses filles sont restées au pays, où il revient une ou deux fois par an. De retour en France, il travaille chez une infirmière. Puis une liaison commence. Le romanesque qui se diffuse par petites touches humbles dans le naturalisme; la candeur qui ne tourne jamais au manichéisme; la découverte d’un acteur (Moustapha Mbengue); la tendresse, la retenue et la pudeur : Faucon retrouve bien ce qui fait la grandeur de son cinéma si simple et si droit. Mais il lui ajoute un récit choral – car les situations de déracinement sont multiples –, une actrice chevronnée (Emmanuelle Devos), une sensualité et un regard poignant sur la solitude. Autant d’éléments qui ne font que rendre Amin encore plus passionnant.





Toute la programmation est à consulter sur le site de Cinemania