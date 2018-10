Tom à la ferme et les souvenirs de Pierre-Yves Cardinal

Voyez Tom à la ferme sur ICI Télé le vendredi 26 octobre, à 23 h 06

En 2013, après les envolées sentimentales et les élans stylistiques de J’ai tué ma mère ou de Laurence Anyways, Xavier Dolan surprend en adaptant une pièce de Michel Marc Bouchard et nous plonge en territoire rural et dramatique pour une histoire d’obsession, de désirs refoulés et de jeux pervers. En son centre : un jeune publicitaire, la mère de son amant mort et le frère de celui-ci, particulièrement inquiétant. Nous avons voulu en savoir plus sur les souvenirs de celui qui interprète ce dernier : Pierre-Yves Cardinal

Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez lu le scénario de Tom à la ferme?

Je me souviens d’avoir ressenti un mélange d’excitation et de peur. C’est toujours ça quand on se retrouve devant un texte dont on sait qu’il est un beau morceau. Il y a l’excitation de constater que c’est substantiel, mais aussi la crainte de ne pas y arriver. Là, c’était épeurant d’abord parce que le film lui-même l’est, mais aussi parce que ça me demandait d’accepter de plonger dans des zones d’ombre. Moi, je trouve mon plaisir quand le travail commence, mais la première lecture est un moment stressant! Cela dit, Xavier était très rassurant. Il s’occupe vraiment bien de ses acteurs. Alors oui, j’avais la chienne, mais je me suis dit qu’il allait s’arranger pour ne pas que j’aie l’air fou (rires).





Tom à la ferme, de Xavier Dolan Photo : Les films Séville

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu le film fini?

Oh my God, oui! C’était au festival de Venise et c’était toute une expérience. Je me souviens qu’on avait eu des entrevues avant le visionnement et c’était très stressant : je n’avais pas encore vu le film, comment en parler? Et puis est venue la projection, en première mondiale : toute une montée d’adrénaline! On nous amène là en Maserati, il y a le tapis rouge, des caméras partout : c’était comme une poussée d’hormones naturelles! Et puis, c’était la première fois que je tenais un gros rôle. Quand j’ai vu le film, j’étais déstabilisé. Je pouvais reconnaître que c’était un bon film, mais j’ai toujours besoin de 2, 3, voire 4 fois pour apprécier ce que je fais. Cela dit, en le voyant pour la première fois, tous les souvenirs de tournage sont revenus. Et on a eu tellement de fun sur ce tournage. On faisait des blagues tout le temps, c’était une soupape pour alléger l’ambiance du récit, si lourde.

Vous souvenez-vous du moment où votre nom a été prononcé après « Jutra du meilleur acteur de soutien »?

Je n’étais pas à Montréal, mais en France pour une pièce de théâtre. On avait tout essayé pour que je puisse être là, mais ce n’était pas possible. Et c’était la fin de semaine où le Québec changeait d’heure, mais pas la France, ce que j’avais oublié. J’avais mis une sonnerie pour me réveiller et suivre la cérémonie, mais finalement, j’ai été réveillé une heure plus tôt par des textos de félicitations. C’était particulier. Je me souviens que j’avais préparé un petit mot que Michel Marc a lu à ma place, ce pour quoi je le remercie parce qu’il a été meilleur que j’aurais pu l’être, c’est sûr!





Tom à a ferme, de Xavier Dolan Photo : Les films Séville



Et finalement, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de l’aventure de Tom à la ferme?

Il y en a tellement. Chaque scène avait son atmosphère propre. Mais je me souviens d’une scène, vers la fin, lorsque je dois courir après Xavier dans le marécage. C’était une des premières scènes parlées qu’on faisait. Une de mes espadrilles était restée dans la boue – je jouais en bas – et une de mes lentilles bleues était tombée pendant la prise, mais à la fin, le cadreur avait dit : « Actors are in the house! », et je me suis vraiment senti dedans. C’était intense comme moment, et très satisfaisant. Et puis, Carole Mondello, la productrice déléguée, et Xavier avaient loué une maison dans le coin, et j’avais demandé une chambre pour rester avec eux. On était colocs durant le tournage, Xavier me montrait des épreuves de tournage, l’ambiance était vraiment fun. J’ai tellement appris, et vite, sur ce tournage : ça a été une expérience fantastique.





Tom à la ferme, sur ICI Télé, le vendredi 26 octobre, à 23 h 06. La bande-annonce (source : YouTube)