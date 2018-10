Plein écran, épisode 16 : est-ce facile d’être pris au sérieux lorsqu’on est drôle?

Son nom résonne peut-être peu au Québec (sauf pour les milliers d’expatriés français!), mais son parcours est étonnant. Après des débuts au sein du duo comique pour le moins niaiseux et immature Eric et Ramzy (La tour Montparnasse infernale), Éric Judor s’est réinventé en auteur et en acteur de comédie réflexif et fin, notamment avec une série méconnue que Plein écran voulait faire découvrir : Platane, diffusée au Québec sur la chaîne Canal Plus International.

La bande-annonce de Platane (source : YouTube)



Sorte d’Appelez mon agent avant l’heure, cette série culte en deux saisons fait la part belle au personnage d’Éric, qui après un long coma se défait de son duo comique populaire pour devenir un réalisateur respecté. Visite des coulisses du monde du cinéma, drôlerie constante et mise en abîme : Platane a entre autres permis à Eric Judor de faire la couverture des prestigieux Cahiers du cinéma (le seul comique à avoir eu cet honneur à ce jour).

Avec lui, rencontré au Festival du nouveau cinéma alors qu’il venait présenter le film Roulez jeunesse, où il essaie un virage en tant qu’acteur plus émouvant, Plein écran a donc voulu creuser la question suivante : est-ce facile d’être pris au sérieux lorsqu’on est drôle.



Comme toujours, voici les recommandations de l’animatrice et de son invité. Ce mois-ci, le film le plus drôle du monde!

La recommandation d’Éric Judor : Dumb and Dumber, de Peter Farrelly (1994). La bande-annonce (source : YouTube)



La recommandation d’Helen Faradji : Monty Python : sacré Graal, de Terry Gilliam. La bande-annonce (source: youTube)