Le trésor d’ICI Tou.tv : Parkland, de Peter Landesman

Parkland, réalisé en 2013 par Peter Landesman, c’est d’abord le nom de l’hôpital, à Dallas, dans lequel a été reçu en urgence John F. Kennedy après qu’on lui eut tiré dessus le 22 novembre 1963. C’est aussi un mystère toujours entier aujourd’hui : celui entourant cet assassinat et celui de Lee Harvey Oswald, assassin présumé du président. C’est encore un mythe, celui créé sans le savoir par Abraham Zapruder, un citoyen ayant filmé la scène et devenu, par le fait même, le premier de cette étrange tradition de l’enregistrement en direct des événements d’actualité par des citoyens. Et c’est enfin une distribution de haut calibre (Zac Efron, Jackie Weaver, Paul Giamatti, Billy Bob Thornton et Marcia Gay Harden) dont l’éclat sert, plutôt qu’ensevelit, le récit brillant et fragmenté fait par le film de cette journée marquante.

Le 22 novembre 1963, donc. En adaptant librement le livre de Vincent Bugliosi et en menant des entrevues exhaustives avec plusieurs témoins, le réalisateur a concentré son film sur cette journée à la fois horrifique et fondatrice, et sur les trois jours qui l’ont suivie. Le film mêle habilement quelques extraits d’archives à une mise en scène fébrile et ultradécoupée, transmettant parfaitement tout ce qui a pu se jouer durant ces quelques jours : incompréhension, choc, urgence, vécus par tant de personnes différentes, impliquées malgré elles.





Parkland, de Peter Landesman Photo : Remstar



Salle des médecins résidents et bureau des téléphonistes de l’hôpital, bureau régional du FBI, entreprise de la banlieue de Dallas, aéroport, services secrets, locaux de l’entreprise d’Abraham Zapruder, Dealey Plaza… autant de lieux choisis pour planter l’action et présentés dans un montage tendu et dynamique. De l’innocence enthousiaste du début de la journée à l’anéantissement moral de la fin, en passant par la panique pure qui s’empare de tout le monde quelques secondes après les coups de feu : chaque détail est scruté.

Car l’idée de Parkland n’est pas d’offrir, comme tant d’autres l’ont fait, sa propre version de cet assassinat, qui a suscité tant de théories du complot. Non. Plus simplement – et efficacement –, il s’assure plutôt de redonner une dimension humaine à un événement observé jusque-là davantage sous ses aspects politiques, sociologiques, internationaux ou légendaires. Les chirurgiens en plein travail, tâchant de ne pas trembler en opérant leur président, Zapruder, les yeux grands ouverts, effaré alors qu’il doit répondre aux questions des agents secrets, la désolation dans la voix du médecin lorsqu’il faut prononcer l’heure de la mort ou les sanglots étouffés d’un prêtre prononçant une dernière bénédiction…

En restant concentré sur l’événement, plutôt que d’essayer d’extrapoler sur ses conséquences, Parkland réussit alors à replonger, de façon chorale, immersive et ultraémotive, dans cette journée terrible en maintenant, malgré tout, un suspense particulièrement saisissant. Ce qui, à propos d’un tel bouleversement dont on avait l’impression de connaître déjà chaque répercussion, n’est pas loin d’être un tour de force.

