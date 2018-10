Les secrets les plus avouables du Bébé de Rosemary

Voyez Le bébé de Rosemary sur ICI Télé le dimanche 28 octobre à 0 h 05.

Ils sont jeunes, amoureux et insouciants, et ils ont choisi le mauvais immeuble pour installer leur nid d’amour…

Sur cette trame relativement simple, adaptée d’un roman d’Ira Levin (un best-seller dont les droits d’adaptation ont été achetés avant même la parution du livre en librairie), Roman Polanski tissait en 1968 la toile d’un suspense horrifique, cauchemardesque et étouffant, où le corps d’une jeune mère devient le lieu de tous les dangers et de toutes les possessions. De quoi nous terroriser (sans une goutte de sang ou un effet de peur grossier!) et de quoi récolter quelques lauriers pour l’équipe, dont l’Oscar de la meilleure actrice dans un deuxième rôle pour Ruth Gordon, qui y joue une voisine pas piquée des vers.

Toutefois, en marge du film, qui lui-même fait du doute et des faux-semblants ses fondations (Rosemary a-t-elle été violée par le diable ou hallucine-t-elle?), toutes sortes de rumeurs ont aussi couru, certaines fantasques, d’autres plus sérieuses. Et toutes embaument cet étrange parfum sulfureux qui plane dès que Roman Polanski fait partie de l’équation…

Le bébé de Rosemary, de Roman Polanski Photo : Paramount Pictures

Un immeuble loin d’être au-dessus de tout soupçon

C’est dans le Bramford (un nom fictif choisi pour rendre hommage à l’auteur de Dracula, Bram Stoker), à New York, que le jeune couple emménage, pour le meilleur et surtout le pire. Toutefois, c’est dans le Dakota, en face de Central Park, que Polanski a tourné Le bébé de Rosemary, l’immeuble à l’architecture étouffante devant lequel, quelques années plus tard, John Lennon sera abattu par un fan, de quoi nourrir plusieurs théories du complot, d’autant que le film lui-même installe une ambiance incroyablement paranoïaque, qui ouvrira la voie au grand cinéma conspirationniste des années 70.

Une mélodie entêtante

Dès les premières secondes du film résonne une étrange mélodie au clavecin, du genre à rentrer sous la peau et à installer un climat instantanément anxiogène. C’est Mia Farrow, actrice au physique de femme-enfant particulièrement troublante dans le rôle de Rosemary, qui chantonne de sa voix fragile la berceuse maléfique. Cette ritournelle conclut également le film, alors que la jeune femme a le visage penché sur le berceau où dort l’enfant du malin.

Le bébé de Rosemary, de Roman Polanski Photo : Paramount Pictures

L’Amérique, il la voulait…

En 1968, après avoir réalisé Cul-de-sac, Le bal des vampires ou Répulsion, Roman Polanski a déjà un nom. Toutefois, Le bébé de Rosemary est son premier film en anglais, aux États-Unis. Cette relation entre l’homme et le pays ne s’avérera pas fructueuse, puisqu’après Chinatown, en 1974, le cinéaste le fuira, sous le coup d’un mandat d’arrêt lancé en 1978 pour crime sexuel sur une mineure.

Toutes, sauf Mia?

Avant que Mia Farrow n’hérite du rôle maudit de la jeune femme fraîche et naïve à la coupe de cheveux courte et moderne, prise comme proie par le démon, les producteurs avaient plutôt en tête d’autres actrices, comme Jane Fonda ou Julie Christie (pour le rôle de son mari, finalement joué par John Cassavetes, les noms de Robert Redford, de Jack Nicholson ou de Warren Beatty avaient également circulé). Roman Polanski, quant à lui, espérait que sa femme, Sharon Tate, puisse le jouer. Non seulement ne le jouera-t-elle pas, mais un an après la sortie du film, elle sera sauvagement assassinée par Charles Manson. Le producteur du Bébé de Rosemary ainsi que le compositeur mourront eux aussi de façon inattendue au cours de l’année suivant la sortie du film.

Le bébé de Rosemary, de Roman Polanski Photo : Paramount Pictures

La trilogie du mal

Après Répulsion (avec Catherine Deneuve) et avant Le locataire (avec Isabelle Adjani), Le bébé de Rosemary vient compléter une trilogie saisissante dans laquelle, sous quelques couches fantastiques et surnaturelles, le cinéaste critique violemment l’aliénation monstrueuse des femmes par la vie domestique en appartement.





