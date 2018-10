Le trésor d’ICI Tou.tv : L’appartement, de Gilles Mimouni

La place Vendôme, les escaliers de Montmartre, la tour Eiffel… Cinématographique, Paris l’est. Et tout particulièrement dans L’appartement, premier – et seul à ce jour – long métrage réalisé par Gilles Mimouni en 1996, qui révèle les splendeurs de la Ville Lumière tout en les transformant habilement en antres d’où les souvenirs surgissent, aussi perturbants qu’effrayants.

Car c’est bien la force de L’appartement : insuffler dans un décor que l’on connaît presque par cœur assez d’angoisse et de surprise pour le rendre parfaitement inédit. Clin d’œil au Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, scénario ne ménageant aucun effet de surprise ou de retournement, fébrilité d’une caméra presque toujours en mouvement (malgré quelques effets de ralentis qui paraissent un rien datés aujourd’hui!) : l’arsenal est peut-être cliché, il n’en reste pas moins diablement efficace.





L'appartement, de Gilles Mimouni Photo : IMA Productions



Pourtant, tout semble au début d’une limpidité absolue. Max, un homme d’affaires, va se marier dans quelques jours. Mais au café, derrière une porte, il a l’impression de reconnaître une voix : celle de Lisa, une actrice dont il est tombé follement amoureux quelques années auparavant. Pourtant, s’il part à sa recherche, ce ne sera pas forcément elle qu’il trouvera.

Se baladant entre hier et aujourd’hui, entre le vrai et le faux ou entre la blonde et les brunes avec dynamisme, L’appartement montre vite ses couleurs : oui, la romance s’invitera dans la partie, mais dans sa version la moins sentimentale et la plus paranoïaque. Thriller plus que comédie romantique, le film a l’intelligence de mêler aux affaires du cœur une dimension bien plus palpitante : celle du mensonge. Faux-semblants, récit-gigogne, réinvention constante du scénario : L’appartement comprend autant qu’il pimente l’expression de Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. »

Évidemment, pour qu’un tel projet fonctionne, il faut des acteurs dont l’apparente candeur et le doux érotisme rendent le tout plus mystérieux. Et Mimouni les a trouvés : Vincent Cassel, Monica Bellucci, Sandrine Kiberlain et Romane Bohringer, tous aussi charismatiques que séduisants. Autant de guides quasi parfaits pour nous perdre plus que volontairement dans ce jeu de dupes qu’est, au fond, l’amour au cinéma.

Découvrez L’appartement sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).