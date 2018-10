4 bonnes raisons de découvrir 99 Homes (Éviction)

Voyez Éviction sur ICI Radio-Canada Télé le samedi 13 octobre à 0 h 30.

Dévoilé à la Mostra de Venise en 2014, le sixième film de l’Irano-Américain Ramin Bahrani plonge directement, et sans réconfort, dans ce que la terrible crise économique américaine a fait aux hommes. En jeu : un ouvrier en Floride, qui vit avec son fils et sa mère, mais qui ne peut plus payer son hypothèque, jusqu’à ce que l’agent de recouvrement de la banque qui expulse la famille lui propose une association pour le moins louche.

Éviction, passé relativement inaperçu lors de sa sortie en salle, fait pourtant partie de ces films à découvrir d’urgence. Voici au moins quatre bonnes raisons de le faire.

Éviction, de Ramin Bahrani Photo : VVS Films

Les cinéastes américains dotés d’une conscience sociale se comptent sur les doigts d’une main

Il y a eu un temps où Hollywood s’enorgueillissait de compter en ses rangs des cinéastes militants, ouvertement du côté des travailleurs, avec un regard venu du champ gauche. Elia Kazan, John Ford, Frank Capra… Mais plus récemment, cet héritage s’est fait mince, c’est le moins qu’on puisse dire. Si Gus Van Sant ou Michael Moore ont pu eux aussi s’y intéresser, Rama Bahrani en a fait le cœur de son œuvre, résolument axée sur les difficultés de la classe prolétaire américaine (Chop Shop, At Any Price…).





Éviction, de Ramin Bahrani Photo : VVS Films

Son naturalisme n’empêche pas le suspense, et vice-versa

Si Éviction réussit à avoir son petit effet, c’est aussi grâce à l’équilibre quasi parfait (malgré un abus de musique) que Bahrani atteint entre regard sensible et lucide sur les réalités socio-économiques contemporaines et sens du thriller aussi divertissant que captivant. Il en résulte un crescendo dramatique prenant sur un récit inspiré d’une histoire vraie et infusé d’une colère et d’un désespoir bien réels : l’association fonctionne à plein régime.





Éviction, de Ramin Bahrani Photo : VVS Films

Les acteurs sont d’une solidité rare

Jouant l’agent de recouvrement, Michael Shannon fait ce pour quoi il semble être né : terrifier. L’acteur le fait sans grande surprise, donc, même s’il reste aussi impressionnant que glaçant. Et en face de lui, il y a Andrew Garfield, en jeune travailleur dépassé, qui se révèle d’une solidité dramatique étonnante, entre illusion de puissance et profonde vulnérabilité.





Éviction, de Ramin Bahrani Photo : VVS Films

Une question qui hante

Si Éviction reste en tête, c’est encore grâce au sous-texte qui le traverse de bout en bout. Ce sous-texte est terrible et angoissant, en prise directe avec les difficultés vécues par beaucoup de gens aujourd’hui, et il résume un puissant dilemme éthique : la solidarité est-elle encore possible dans un monde devenu si toxique ou la seule solution est-elle d’accepter de se déshumaniser et de devenir un rapace? Poser la question, c’est (malheureusement) y répondre…





Éviction, sur ICI Radio-Canada Télé, le samedi 13 octobre, à 0 h 30. La bande-annonce (source : YouTube)